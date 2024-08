Nach den sieben vermissten Personen wird auf Hochtouren gesucht. Im Einsatz sind dafür auch Feuerwehrtaucher. Laut La Stampa sei es wahrscheinlich, dass sich die Vermissten in Kabinen befunden hätten und wohl darin eingeschlossen seien. Das Boot liegt etwa 300 Meter vor der Küste in einer Tiefe von fünfzig Metern.

Noch sechs Personen werden vermisst, nachdem ein Segelboot mit Touristen in den frühen Morgenstunden vom Montag vor der Küste Siziliens gesunken ist. Dies berichtet die italienische Tageszeitung La Stampa . Die Leiche eines Mannes wurde vom Meeresboden in der Nähe des Wracks geborgen.

Die Euphorie um Kamala Harris wird den Parteitag der Demokraten von nächster Woche in Chicago dominieren. Allerdings könnten Palästina-Proteste die Feststimmung trüben.

Im US-Wahlkampf geht es drunter und drüber. Erst vor einem Monat herrschte bei den Republikanern Hochstimmung. Am Parteitag in Milwaukee wurde Donald Trump wie ein Halbgott angehimmelt. Nach Joe Bidens Debakel in der CNN-Debatte und dem Attentat in Pennsylvania schien der Ex-Präsident auf bestem Weg ins Weisse Haus zu sein.