Die Räumungsaktion heisst «Mare e Laghi Sicuri 2026» (auf Deutsch: Sicheres Meer und sichere Seen 2026). (Symbolbild) Bild: www.imago-images.de

Sonnenschirme beschlagnahmt: Italien räumt Strand-Platzhalter weg

Ein guter Platz am Strand ist begehrt. Über Nacht darf man sein Strandmobiliar aber in Italien nicht stehen lassen. Jetzt gab es eine grosse Säuberungsaktion.

Dorothea Meadows / t-online

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An Italiens Stränden gehen die Behörden gegen Urlauber vor, die sich mit Sonnenschirmen und anderen Gegenständen dauerhaft Plätze sichern. Im Rahmen der Aktion «Mare e Laghi Sicuri 2026» (zu Deutsch: Sicheres Meer und sichere Seen 2026) hat die Küstenwache in beliebten Urlaubsorten zahlreiche illegal zurückgelassene Strandutensilien beschlagnahmt.

Einsatzkräfte des Hafenamts Vieste und der Küstenwache in Peschici in Apulien kontrollierten gemeinsam mit der örtlichen Polizei die öffentlichen Strände, berichtet das lokale Nachrichtenportal «L'Informatore Navale». Dabei entdeckten sie an der Uferpromenade Enrico Mattei in Vieste sowie im Bereich Marina di Peschici zahlreiche Sonnenschirme und andere Gegenstände, die auch nach Sonnenuntergang am Strand geblieben waren.

Strandliegen werden als Platzhalter zurückgelassen

Das ist in Apulien verboten. Die Badeverordnung der Region untersagt es, an frei zugänglichen Stränden nach Sonnenuntergang Sonnenschirme, Liegen, Liegestühle, Zelte oder andere Ausrüstung zurückzulassen. Damit soll verhindert werden, dass öffentliche Strandflächen über Nacht belegt und so faktisch für den nächsten Tag reserviert werden.

Die Behörden griffen entsprechend durch: In Vieste beschlagnahmten die Einsatzkräfte 80 Sonnenschirme, 27 Liegen und Stühle sowie 113 in den Sand gesteckte Stangen. Diese dienten offenbar als Platzhalter, um am nächsten Tag wieder Sonnenschirme an derselben Stelle aufstellen zu können. Auch ein drei mal drei Meter grosses Campingzelt wurde sichergestellt.

In Peschici fanden die Kontrolleure weitere 100 Sonnenschirme und 100 Platzhalter-Stangen. Da die Besitzer der Gegenstände nicht bekannt waren, erfolgten die Beschlagnahmungen gegen Unbekannt.

Insgesamt wurden damit 180 Sonnenschirme und mehr als 200 Platzhalter entfernt. Nach Angaben der Küstenwache konnten durch die Aktion mehr als 5'000 Quadratmeter Strandfläche wieder für die Allgemeinheit freigegeben werden.

Sardinien: 28'000 Euro an Bussgeldern verhängt

Auch von der Insel Sardinien gibt es Berichte über die erfolgreiche Strandreinigung. Hier seien in der Gegend von Porto Cervo Hunderte Strandmöbel und andere Gegenstände beschlagnahmt und «350 Quadratmeter öffentlicher Strand für die Allgemeinheit zurückgewonnen» worden. Das teilte die italienische Küstenwache mit. Bislang wurden hier Geldbussen von über 28'000 Euro verhängt, heisst es weiter.

Die Kontrollen beschränken sich nicht nur auf Regionen am Mittelmeer. Auch am Gardasee, dem Lago Maggiore und dem Comer See sind verstärkt Kontrollen unterwegs, berichtet die Tageszeitung «La Repubblica». Dort werden täglich weitere 70 Einsatzkräfte und 16 Boote eingesetzt.

Die Kontrollen sollen während der gesamten Sommersaison fortgesetzt werden. Die Küstenwache appellierte an Strandbesucher und Betreiber, die geltenden Vorschriften einzuhalten und insbesondere auf den Schutz der Küsten und die freie Nutzung öffentlicher Strandflächen Rücksicht zu nehmen.

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