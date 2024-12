Papst Franziskus öffnet erstmals Heilige Pforte in einem Gefängnis

Anlässlich des Heiligen Jahres der katholischen Kirche hat Papst Franziskus eine Heilige Pforte in einem Gefängnis in Rom geöffnet. Das Überschreiten dieser Tür symbolisiere den Weg zu Hoffnung und Vergebung, sagte der 88 Jahre alte Franziskus. Zu den Insassen der Haftanstalt sagte er: «Verliert nicht die Hoffnung, das ist die Botschaft, die ich euch geben möchte.»

Der Pontifex hielt vor der Öffnung für einen stillen Moment inne und stand anschliessend aus seinem Rollstuhl auf. Er trat an die Pforte heran, klopfte mehrmals, woraufhin sie von Helfern von innen aufgezogen wurde. Mit einem Gehstock überschritt er daraufhin die Schwelle der massiven Tür.

Papst läutete Heiligabend das Heilige Jahr 2025 ein

Seine Ansprache an die anwesenden Häftlinge und das Gefängnispersonal hielt Franziskus trotz vorbereiteten Redemanuskripts frei. Bei den Feierlichkeiten der vergangenen Tage wirkte der Papst erschöpft. In dem Gefängnis schien er jedoch gelöst. Nach der Messe empfing er mehrere Menschen und unterhielt sich mit ihnen.

Der Pontifex läutete an Heiligabend mit der symbolträchtigen Öffnung der Heiligen Pforte im Petersdom das Heilige Jahr 2025 ein. Die katholische Kirche feiert in der Regel alle 25 Jahre ein Jubeljahr. Nach katholischem Verständnis winkt Gläubigen, die nach Busse und Kommunion eine Heilige Pforte durchschreiten, der Sündenablass – also der Nachlass von Sündenstrafen.

Symbolische Geste im Gefängnis

Die Öffnung einer Heiligen Pforte in einem Gefängnis ist eine symbolische Geste. Franziskus setzt sich seit jeher dafür ein, dass verurteilten Straftätern vergeben wird und sie in die Gesellschaft wiedereingegliedert werden.

Die Tür im Rebibbia-Gefängnis ist die zweite und letzte Heilige Pforte, die der Papst für das aktuelle Heilige Jahr öffnet. Bei der Öffnung der drei weiteren Pforten in Rom wird Franziskus vertreten. Laut dem offiziellen Nachrichtenportal «Vatican News» ist es das erste Mal in der Geschichte der Heiligen Jahre, dass eine solche Pforte in einem Gefängnis geöffnet wurde. (sda/dpa)