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Italien: 1 Toter bei Helikopterabsturz am Lago Maggiore

Person stirbt bei Helikopterunglück am Lago Maggiore

12.06.2026, 14:5112.06.2026, 14:51

Beim Absturz eines Helikopters am Lago Maggiore in Italien ist einer der Insassen ums Leben gekommen. Drei weitere wurden nach Angaben der Feuerwehr teils schwer verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen war der Helikopter auf dem Gelände einer Villa am Westufer auf der italienischen Seite des Sees gestartet. Kurz nach dem Abheben sei er in Turbulenzen geraten, hiess es. Die Absturzursache ist noch unklar.

Absturzort in beliebter Urlaubsregion

Bei dem Todesopfer soll es sich um eine Person im Alter von etwa 60 Jahren handeln. Zwei der Verletzten wurden mit einem anderen Helikopter ins Spital geflogen. Zu ihrer Identität machten die Behörden zunächst keine näheren Angaben.

Der Absturzort liegt in der Nähe der Gemeinde Lesa in unmittelbarer Nähe des Sees. Der Lago Maggiore an der Grenze zur Schweiz ist nach dem Gardasee Italiens zweitgrösster See. Die Gegend ist eine beliebte Ferienregion. (sda/dpa)

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