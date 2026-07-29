Kunstdiebe stehlen Picasso-Werke aus italienischer Firma
Die Täter drangen in der Nacht zum Mittwoch in das Firmengelände des Ölunternehmens Lilli Petroli ein und entwendeten mehrere Kunstobjekte.
Nach Angaben lokaler Medien brachen die Täter zunächst ein mehrere Tonnen schweres Stahltor auf. Aus dem Verwaltungssitz des Unternehmens verschwanden unter anderem die Bronzeplastik «Die Tänzerin» des bekannten italienischen Bildhauers Giacomo Manzù sowie mehrere Pablo Picasso zugeschriebene Flachreliefs. Die Werke waren über Jahre hinweg bei Auktionen und aus privaten Sammlungen erworben worden.
Die Täter drangen über die Rückseite des Firmengeländes ein und konnten sich bis etwa 6 Uhr ungestört dort aufhalten. Wegen des Bekanntheitsgrades der gestohlenen Kunstwerke gehen die Ermittler davon aus, dass die Beute für internationale illegale Kunsthandelsnetzwerke bestimmt sein könnte. (sda/apa)