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Erdbeben der Stärke 3,9 erschüttert Catania

Erdbeben der Stärke 3,9 erschüttert Catania

15.08.2026, 15:1715.08.2026, 15:17

Ein Erdbeben der Stärke 3,9 hat am Samstag die Gemeinde Linguaglossa am Nordosthang des Vulkans Ätna in der Provinz Catania auf Sizilien erschüttert. Nach Angaben der Rettungskräfte gab es keine Verletzten.

Nach Angaben des italienischen Instituts für Geophysik und Vulkanologie (INGV) lag das Epizentrum rund sieben Kilometer vom Ortszentrum entfernt. Die Erschütterung war für die Bevölkerung deutlich spürbar.

Mehrere Restaurants in der betroffenen Gegend wurden vorsorglich evakuiert. Weitere Schäden wurden zunächst nicht gemeldet. Einsatzkräfte des Zivilschutzes kontrollierten vor Ort die Schäden und die Verkehrslage. Der Leiter des sizilianischen Zivilschutzes, Salvo Cocina, führte das Beben auf eine Bewegung zurück, die mit der vulkanischen Aktivität des Ätna verbunden ist.

Nach der Herabstufung der Warnstufe für vulkanische Aktivität am Ätna wurde am Samstagnachmittag der Flughafen Catania wieder geöffnet. Seit Beginn des Ausbruchs vor mehr als einer Woche wurden Hunderte Flüge gestrichen, verspätet oder umgeleitet. (hkl/sda/apa)

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