31-jähriger Schweizer in Bologna tot aufgefunden

Das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) konnte den Todesfall am Pfingstmontag nicht bestätigen. Die zuständige Vertretung werde ihn am Dienstag mit den italienischen Behörden abklären, teilte ein EDA-Sprecher der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mit. (ansa/sda)

Die Abklärungen dauerten an, wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa gestützt auf Behördenangaben meldete. Wahrscheinlich werde der Leichnam obduziert. Die Polizei befragte einen jungen Mann und eine junge Frau, um Licht in die letzten Stunden des Opfers zu bringen. Die beiden sind mutmasslich Bekannte des Opfers.

In einem gemieteten Luxus-Appartement in Bologna ist am Montagmorgen die Leiche eines 31-jährigen Schweizers gefunden worden. Der als Tourist in der Stadt weilende Mann ist ersten Erkenntnissen der Behörden zufolge an einer Überdosis gestorben.

Sea-Watch rettet weitere Bootsmigranten

Die deutsche Organisation Sea-Watch hat in einer weiteren Rettung fast 50 in Seenot geratene Menschen im zentralen Mittelmeer an Bord geholt. Das Team auf der «Sea-Watch 3» habe die Menschen in der Nacht zu Montag südlich von Lampedusa gerettet, teilte die Organisation per Twitter mit. An Bord befänden sich damit nach insgesamt sechs Rettungseinsätzen fast 360 Migranten.