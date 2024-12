Weihnachtsbaum auf dem Petersplatz leuchtet

Die 29 Meter hohe Rotfichte kommt in diesem Jahr aus dem Trentino in Norditalien. Bild: keystone

Auch im Vatikan kommt jetzt festliche Stimmung auf: Mit dem Einbruch der Dunkelheit erstrahlte am Samstagabend erstmals der traditionelle riesige Weihnachtsbaum auf dem Petersplatz in Rom prachtvoll geschmückt und in vollem Glanz. Es ist alte Tradition, dass der Baum gestiftet wird. Die 29 Meter hohe Rotfichte kommt in diesem Jahr aus dem Trentino in Norditalien.

Die Vorfreude auf den grossen Christbaum vor dem Petersdom wurde in diesem Jahr jedoch von einer Kontroverse getrübt. Umweltschützer aus der Heimatregion des Baumes protestierten über Wochen gegen die Fällung. In einer Internet-Petition sammelten sie rund 50'000 Unterschriften für den Erhalt der Rotfichte. Am Ende wurde der Baum jedoch gefällt und nach Rom gebracht.

Die Massen sind begeistert. Bild: keystone

Zur Weihnachtsdekoration auf dem Petersplatz gehört auch die traditionelle Krippe. Sie zeigt die Geburtsszene Jesu im Stall. Die Krippe stammt dieses Jahr aus der Adriastadt Grado am Rande der Lagune von Grado in Norditalien. Sie zeigt eine für die Lagune typische Landschaft mit einem Kanal und Figuren auf Booten, die sich der Weihnachtskrippe nähern. (sda/dpa)