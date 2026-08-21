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Erste Hinrichtung seit 2025: Mörder in Japan gehängt

Erste Hinrichtung seit 2025: Mörder in Japan gehängt

21.08.2026, 08:4521.08.2026, 08:45

In Japan ist zum ersten Mal seit langem ein zum Tode verurteilter Mörder hingerichtet worden. Das gab Justizminister Hiroshi Hiraguchi in Tokio nach Vollstreckung des Urteils bekannt. Bei dem Gehängten handelt es sich um einen 58-Jährigen, der wegen der Tötung von fünf Menschen bei einem Brandanschlag auf eine Spielhalle in der westjapanischen Stadt Osaka im Jahr 2009 zur Höchststrafe verurteilt wurde. Es war die erste Hinrichtung unter der seit Oktober vergangenen Jahres regierenden Ministerpräsidentin Sanae Takaichi.

epa13182165 Japans Justice Minister Hiroshi Hiraguchi announces that the death sentence of death-row inmate Sunao Takami had been carried out, during a press conference at the Ministry of Justice in ...
Japans Justizminister Hiroshi Hiraguchi verkündete die Hinrichtung.Bild: keystone

Bei der bis dahin letzten Hinrichtung im Juni vergangenen Jahres war ein Serienmörder exekutiert worden. Der Mann war für den Mord an neun jungen Menschen verurteilt worden, auch der sexuelle Missbrauch der Opfer und Raub waren ihm zur Last gelegt worden.

Das Inselreich Japan, die viertgrösste Volkswirtschaft der Welt, gehört zu den wenigen Industrieländern, die noch immer an der Todesstrafe festhalten. (hkl/sda/dpa)

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