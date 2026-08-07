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Japan: Taifun Dolphin trifft Südwesten des Landes

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Taifun Dolphin fegt über Japan – 260'000 Personen evakuiert

07.08.2026, 11:2907.08.2026, 11:29

Derzeit sorgt der Taifun Dolphin für heftige Regenfälle, hohen Wellengang und Böen von bis zu 198 km/h im Südwesten Japans.

Die Behörden ordneten in den Präfekturen Kagoshima und Okinawa die Evakuierung von 260'000 Einwohnerinnen und Einwohnern an. Ausserdem wurde der Flughafen in Okinawa geschlossen, 500 Flüge wurden gestrichen. Der Autobauer Toyota hat die Produktion in insgesamt neun Werken ausgesetzt.

Über der Hauptinsel Okinawa könnte es Vorhersagen zufolge am Wochenende zu weiteren heftigen Regenfällen kommen. Die Sorge um weitere Zerstörungen und Verletzte ist daher gross. (emm)

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