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Yen legt nach gemeinsamer Intervention der USA und Japans weiter zu

Yen legt nach gemeinsamer Intervention der USA und Japans weiter zu

03.08.2026, 07:2403.08.2026, 18:03

Der japanische Yen hat am Montag weiter zugelegt und damit seine Erholung gegenüber dem US-Dollar fortgesetzt. Washington und Tokio bestätigten, gemeinsam am Devisenmarkt zugunsten der japanischen Währung interveniert zu haben - die erste koordinierte Aktion seit 28 Jahren.

A person walks past an electronic board showing the U.S. dollar and Japanese yen exchange rate at a securities firm in Tokyo on Monday, Aug. 3, 2026. (AP Photo/Eugene Hoshiko) Japan Financial Markets
Der Yen ist so schwach wie seit 40 Jahren nicht mehr.Bild: keystone

Der Yen gewann gegen Montagmittag 0,25 Prozent auf 157,00 Yen je Dollar. Händler hatten bereits Ende vergangener Woche wegen der ungewöhnlich starken Aufwertung eine Intervention vermutet. Seit Donnerstag hat der Yen gegenüber dem Dollar fast 4 Prozent zugelegt und den höchsten Stand seit Anfang Mai erreicht.

Zuvor war die japanische Währung auf fast 164 Yen je Dollar gefallen, den tiefsten Stand seit 1986. Belastet wurde sie durch den Zinsunterschied zu den USA sowie Sorgen über die Haushaltspolitik der japanischen Regierung.

An den grundlegenden Ursachen der Yen-Schwäche ändere die Intervention allerdings nichts, sagte ING-Analyst Chris Turner. Die lockere Geld- und Fiskalpolitik Japans laste weiterhin auf der Währung. Der Eingriff könne jedoch Investoren davon abhalten, den Dollar über 160 Yen steigen zu lassen, und Tokio Zeit für yenfreundlichere Massnahmen verschaffen.

US-Finanzminister Scott Bessent erklärte auf X, die USA würden sich «nicht scheuen», weitere gemeinsame Interventionen zur Stützung des Yen zu unterstützen. Laut der «Financial Times» verkaufte das US-Finanzministerium dafür unter anderem Euro gegen Yen statt Dollar. Dies könnte laut Commerzbank-Analyst Michael Pfister verhindern, dass ein schwächerer Dollar US-Staatsanleihen für japanische Investoren unattraktiver macht. (awp/sda/afp)

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46 Kommentare
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Die beliebtesten Kommentare
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zap
03.08.2026 07:41registriert September 2019
Ein Artikel zur Yen-Schwäche, aber leider keine Hintergründe, nur die wie immer herablassende Aussage von Trump 🤯

Guter Journalismus ist das imho nicht 🤔
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The Real Tonald Dump
03.08.2026 08:36registriert März 2025
Ich wäre froh, wenn man etwas erläutern würde warum der Yen so massiv an Wert verloren hat und welche Rolle die Wirtschaftspolitik der Regierung und die Währungspolitik der BoJ und die Anwendung der ihr zur Verfügung stehenden Instrumente beim Wertzerfall der Währung gespielt haben. Mich interessiert wirklich nicht was Trump dazu sagt, da er absolut keine Idee und kein entsprechendes Wissen hat.
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NiemandVonNirgendwo
03.08.2026 08:17registriert April 2016
Aber die Schweiz wird von den USA als Währungsmanipulator eingestuft...
/s
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