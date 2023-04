Rauchbombe explodiert: Japans Regierungschef in Sicherheit gebracht

Mehr «International»

Während eines Wahlkampfauftritts des japanischen Regierungschefs Fumio Kishda ist in der Nähe eine Rauchbombe explodiert. Kishida sei unverletzt in Sicherheit gebracht worden, berichtete der japanische Fernsehsender NHK am Samstag aus der Präfektur Wakayama. Dort wollte Kishida eine Rede zur Unterstützung eines Kandidaten seiner Liberaldemokratischen Partei (LDP) halten. Kurz vor dem geplanten Beginn der Rede explodierte die Rauchbombe mit lautem Knall. Ein Mann wurde daraufhin von Sicherheitskräften überwältigt.

Polizeibeamte nehmen einen Mann fest, der verdächtigt wird, Sprengstoff geworfen zu haben. Bild: keystone

Im Juli vergangenen Jahres war Kishidas Vorgänger Shinzo Abe ebenfalls während einer Wahlkampfrede in der alten Kaiserstadt Nara auf offener Strasse erschossen worden. Das Attentat auf den Ministerpräsidenten löste weltweit Fassungslosigkeit aus. (sda/dpa)