Gerichtsentscheid: Andrew Tate muss in Rumänien hinter Gittern bleiben

Skandal-Influencer Andrew Tate bleibt mindestens bis am 27. Februar in Haft. Das hat ein rumänisches Gericht am Freitag entschieden. Auch für Tates Bruder Tristan und zwei mutmassliche rumänische Mittäterinnen wurde die Haft verlängert. Die Gründe dafür werden später in einer schriftlichen Stellungnahme erwartet.

Die beiden Tates und ihre mutmasslichen Mittäterinnen waren am 29. Dezember in Rumänien verhaftet worden. Gegen das Brüderpaar besteht der Verdacht auf Vergewaltigung, Menschenhandel und Geldwäsche. Die Tates bestreiten sämtliche Vorwürfe.

Andrew Tate. Bild: keystone

Erstmals bekannt wurde Andrew Tate 2016, als er aus der britischen Big-Brother-Show hinausgeworfen wurde, weil ein Video publik geworden war, in dem er eine Frau mit einem Gürtel schlägt. In der Folge schuf sich der ehemalige Kickboxer mit Männercoaching-Angeboten sowie sexistischen und chauvinistischen Aussagen in den sozialen Medien eine fragwürdige, aber grosse Fangemeinde. (dab)