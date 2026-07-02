Das Haus in Ohio: Die Polizei brachte die Kinder umgehend in mehrere Krankenhäuser. Bild: keystone

16 verwahrloste Kinder in einem Haus in Ohio entdeckt

Ein heruntergekommenes Haus schockt die USA. Der Staatsanwalt ist sich sicher: Der Zufall hat das Leben von mehreren Kindern gerettet.

Konstantin Hitscher / t-online

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US-Beamte haben in einem kleinen Haus im ländlichen Ohio 16 verwahrloste Kinder entdeckt. Wie mehrere US-Medien berichten, wurde am Mittwoch gegen vier Personen Anklage erhoben. Ihnen wird die Gefährdung von Kindern und das Zufügen von «ernstem physischen Schaden» vorgeworfen. Laut den Berichten plädieren sie auf nicht schuldig.

Die in dem Haus gefundenen Kinder sollen zwischen eineinhalb und 18 Jahren alt sein. Die offiziellen Stellen liessen offen, ob die Kinder verwandt sind. Bei den mutmasslichen Tätern handelt es sich um Eltern und ihre Kinder. Sie sind laut US-Medien zwischen 33 und 73 Jahren alt.

Der zuständige Generalstaatsanwalt Andy Wilson erklärte bei einer Pressekonferenz am Dienstag: «Was wir heute gesehen haben, ist das absolute Böse.» Er fügt hinzu, dass es schon bei einem vierundzwanzig Stunden späteren Eintreffen einige der Kinder hätten tot sein können.

Staatsanwalt: Nutzvieh lebte unter besseren Bedingungen

Wilson führte aus: «Es ist möglicherweise nicht einmal sicher für unsere Deputies und die Ermittler, bestimmte Bereiche des Hauses zu betreten, denn auch hier handelt es sich um einfach nur schlimme Zustände. Zustände, in denen man sich Menschen gar nicht vorstellen kann, geschweige denn Kinder, die dort leben.»

Ein Blick ins Haus schockiert. Bild: keystone

Selbst die Nutztiere auf dem Grundstück seien unter besseren Bedingungen gehalten worden. Wie auf der Pressekonferenz erklärt wurde, wurden die Kinder die meiste Zeit in einem etwa zwölf Quadratmeter grossen Raum gehalten.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wurden die Kinder auf Kliniken im ganzen Bundesstaat aufgeteilt. Zwei von ihnen seien in so kritischem Zustand gewesen, dass sie direkt in ein Krankenhaus geflogen werden mussten.

Laut einer Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft soll die Familie seit 2008 in Ohio gelebt haben. In der Zeit habe die Familie versucht, in keinen staatlichen Unterlagen aufzutauchen.

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