Mindestens zwölf Tote bei Überschwemmungen in den USA

In Tennessee brach ein Damm, was nach Angaben der Behörden zu lebensgefährlichen Situationen führen kann. (hkl/sda/dpa)

Für die Versorgungsunternehmen hat ein Wettlauf mit der Zeit begonnen, denn: Die Meteorologen haben keine guten Nachrichten für die Millionen Betroffenen in der Region. Nach dem Regen werden in den nächsten Tagen klirrende Kälte und Schneefall bis weit hinein in die Südstaaten erwartet.

«Es ist ein Kolonialabkommen»: Ukrainischer Beamter empört ab US-Angebot

US-Präsident Donald Trump will von der Ukraine Bodenschätze als Gegenleistung für militärische Unterstützung. Doch ein erstes US-Angebot lehnten die Ukrainer ab – weil es offenbar «fast nichts» an Gegenleistungen enthielt.

Günstig gibt es bei Donald Trump nicht viel und gratis schon gar nichts. Der neue US-Präsident will von der Ukraine Rohstoffe als Gegenleistung für vergangene und zukünftige Militärhilfe. Und auch Europa soll nicht mehr auf grosszügige US-Schutzhilfen zählen können. Das stellte Vizepräsident J.D. Vance in einer kontroversen Rede an der Münchner Sicherheitskonferenz am Freitag klar.