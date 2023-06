Eine Viertelmillion Menschen auf Pride-Parade in Mexiko-Stadt

Die mexikanische Hauptstadt hatte im Jahr 2009 als erste Gemeinde in Lateinamerika die gleichgeschlechtliche Ehe eingeführt. Am Freitag organisierte die Stadt eine Massenhochzeit, bei der sich nach Angaben des Standesamtes 105 gleichgeschlechtliche Paare das Ja-Wort gaben. Dabei änderten zudem 131 Menschen offiziell ihre Geschlechtsidentität.

Rund 250 000 Menschen haben laut Stadtverwaltung an einer Pride-Parade in Mexiko-Stadt teilgenommen. Mit Regenbogenflaggen und teils extravagant gekleidet strömten sie am Samstag friedlich durch das Zentrum der grössten Stadt Nordamerikas. «Mexiko-Stadt ist ein beispielhafter Raum, in dem Freiheiten, Rechte und Vielfalt ausgeübt werden», schrieb Übergangsbürgermeister Martí Batres auf Twitter .

Verschwundener Hollywood-Star Sands: Menschliche Überreste in Kalifornien gefunden

Wanderer haben im US-Bundesstaat Kalifornien menschliche Überreste in der Gegend gefunden, in der der britische Hollywood-Star Julian Sands Anfang des Jahres verschwunden war. Die menschlichen Überreste seien am Samstag in der Wildnis in der Nähe des Mount San Antonio entdeckt worden, teilten die örtlichen Behörden mit.