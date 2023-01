Mindestens neun Tote bei Protesten in Peru

Der frühere Dorfschullehrer wollte im Dezember einem Misstrauensvotum zuvorkommen und löste den Kongress auf. Das Parlament enthob ihn daraufhin des Amtes. Er wurde wegen des Vorwurfs eines versuchten Staatsstreichs festgenommen und sitzt weiter in Untersuchungshaft. Seine Anhänger gingen seit der Festnahme immer wieder auf die Strasse. (sda/dpa)

Das teilte die Ombudsstelle des südamerikanischen Landes am Montag mit. Zuvor hatten sich Demonstranten und Sicherheitskräfte in der Stadt Juliaca gewalttätige Auseinandersetzungen geliefert.

Promis müssen nach Stürmen und Überschwemmungen in Kalifornien flüchten

Berichte: Geheime Dokumente aus Bidens Zeit als Vize in Büro entdeckt

Proteste gegen Übergangspräsidentin Boluarte: Mindestens neun Tote in Peru

Heftige Krawalle: In Peru sind bei Protesten erneut Menschen ums Leben gekommen.

Heftige Krawalle: In Peru sind bei Protesten erneut Menschen ums Leben gekommen. Bild: keystone

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Bleibt er oder fliegt er? Am Mittwoch klärt der HC Davos die Wohlwend-Frage

27 Werbungen, die es in sich haben (und in keiner geht es um Tabak)

Happy new Knaller! (Sorry, Sandro, wir müssen reden!)

«Ich fühle mich als Frau, Mami»: Wie der steile Anstieg an Transkindern Eltern überfordert

Leben ohne Kinder vs. Leben mit Kindern: 19 lustige Vorher-nachher-Bilder

Bolsonaro-Anhänger stürmen Kongressgelände in der Hauptstadt Brasilia

Ein Ereignis mit Ansage: So streute Bolsonaro schon seit Jahren Zweifel am Wahlsystem

Die Hauptstadt Brasiliens verfiel am Sonntag in Chaos, nachdem die Bolsonaro-Anhängerschaft das Regierungsviertel gestürmt hatte. Der Ex-Präsident Jair Bolsonaro verweilte währenddessen in den USA. Welchen Einfluss hatte er auf die Geschehnisse?

Am Sonntag (Ortszeit) stürmten tausende Bolsonaro-Anhänger das Regierungsviertel in der Hauptstadt Brasília. Dort drangen sie in den Nationalkongress, den Obersten Gerichtshof und den Regierungssitz ein.