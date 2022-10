Ein grosser Teil des Kokains wird in die Vereinigten Staaten geschmuggelt. Auch in Europa gab es zuletzt Rekord-Beschlagnahmungen. (aeg/sda/dpa)

Das ist ein historischer Höchstwert, wie aus einer Mitteilung des in Wien ansässigen Büros der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC) am Donnerstag hervorging.

Der Anbau von Koka in Kolumbien hat einen Rekordwert erreicht. Die Anbaufläche in dem südamerikanischen Land stieg innerhalb eines Jahres um 43 Prozent auf 204'000 Hektar im Jahr 2021.

Die Staats- und Regierungschefs der EU haben sich darauf verständigt, an einem Preisdeckel gegen extrem hohe Gaspreise zu arbeiten. «Wir werden einen Marktkorrekturmechanismus einführen, um Episoden überhöhter Gaspreise zu begrenzen», sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in der Nacht zum Freitag nach rund zehnstündigen Verhandlungen beim EU-Gipfel in Brüssel. Ihre Behörde werde mit den Fachministern der EU-Staaten an einem Gesetzesvorschlag arbeiten.