Störung eines Kraftwerks führt zu inselweitem Stromausfall in Puerto Rico

In Puerto Rico ist inselweit der Strom ausgefallen. Grund war eine Störung im Kraftwerk Costa Sur, wie Gouverneur Pedro Pierluisi am Mittwochabend (Ortszeit) auf Twitter mitteilte. Die Wiederherstellung der Stromversorgung werde geschätzt 12 bis 24 Stunden dauern. Das gesamte Stromnetz sei zum eigenen Schutz ausser Betrieb gegangen.

Der Krieg in der Ukraine reisst die Luftfahrt zurück in die Zeiten des Kalten Krieges. Das führt zu kuriosen Flugrouten, leidenden Airlines und einem Profiteur in Alaska.

Als Winston Churchill im März 1946 am Westminister College in Fulton, Missouri über die Stärken des Friedens referierte, stimmte er den Westen zugleich auf den Kalten Krieg ein. «Von Stettin an der Ostsee bis Triest am Mittelmeer hat sich ein Eiserner Vorhang auf Europa herabgesenkt», sagte der damalige britische Oppositionsführer.