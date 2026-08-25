Dolly Parton ist im Alter von 80 Jahren gestorben. Bild: keystone

Von «Jolene» bis «9 to 5»: Das sind Dolly Partons grösste Hits

Weltweit trauern Fans um die am Dienstag verstorbene Country-Ikone Dolly Parton. Nicht nur mit ihrer Musik, sondern auch mit ihrem Charakter berührte sie die Herzen unzähliger Menschen – das sind ihre bekanntesten Hits

Mehr «International»

«Jolene»

Klar, wer Dolly Parton hört, denkt unausweichlich direkt an «Jolene». Nicht umsonst belegt die Ballade, in der Parton ihre Rivalin «Jolene» darum bittet, ihr nicht den Mann wegzustehlen, Platz 63 auf der Liste der «500 besten Songs aller Zeiten» des Musikmagazins Rolling Stone. Parton zufolge hat das Lied eine echte Hintergrundgeschichte: Ihr Ehemann habe eine Bankmitarbeiterin derart attraktiv gefunden, dass er öfters zur Bank ging, als notwendig war.

«I will always love you»

Viele assoziieren «I will alway love you» automatisch mit Whitney Houstons Coverversion. Ja, diese war kommerziell erfolgreicher als Partons Original – doch auch Dolly konnte mit dem Liebeslied einen grossen Erfolg einfahren. 15 Wochen lang hielt sich der Song auf Platz 1 der US-Country-Charts.

«9 to 5»

Dolly Parton war Zeit ihres Lebens nicht nur Ikone, Legende und Sweetheart, sondern auch eine wahre Feministin. Das zeigt sich unter anderem in ihrem Nummer-eins-Hit «9 to 5», der zur internationalen Hymne für arbeitende Frauen wurde und die Gleichbehandlung von Frauen am Arbeitsplatz thematisiert.

«Islands in the Stream»

Nun ja, eigentlich ist Dolly Parton auf «Islands in the Stream» nur Gastmusikerin – doch ihr Beitrag im Hit von Kenny Rogers ist dermassen ikonisch, dass er hier nicht fehlen darf. 25 Wochen lang hielt sich das Duett auf Platz eins der US-Charts, und sogar in der Schweiz hielt sich der Song 13 Wochen lang in der Hitparade.

Welches ist dein absoluter Lieblingssong von Dolly Parton? Schreib ihn in die Kommentare!

(cpf)