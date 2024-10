Mit dem kuriosen Wettbewerb will der Katmai-Park über das Ökosystem und den Lebensraum der mehr als 2000 Braunbären in der Region informieren und auf Gefahren, etwa durch den Klimawandel, aufmerksam machen. (sda/dpa)

Braunbärin Grazer hat sich bei der Kür zum fettesten Pelztier des Katmai-Nationalparks gegen das imposante Männchen 32 Chunk (auf Deutsch «Klotz») durchgesetzt. Wie schon im Vorjahr standen sich diese beiden Kolosse bei dem «Fat Bear»-Wettbewerb in Alaska in der Endrunde gegenüber. Auch 2023 hatte Grazer mit der Kennzahl 128 den Titel gewonnen. Diese «pummelige» Bärin habe den ganzen Sommer hart gearbeitet, einen Jungbären grossgezogen und Lachse gefressen, um nun die Winterruhe erfolgreich zu überstehen, schrieb die Parkverwaltung im nördlichsten US-Bundesstaat am Dienstagabend (Ortszeit) auf Instagram. Grazer sahnte deutlich mehr Stimmen (über 71'000) als ihr Rivale mit rund 30'000 Stimmen ab.

Regisseur Todd Philipps und Joaquin Phoenix widmen sich erneut der dunklen Psyche ihres immerzu verregneten Helden. Doch das Tollste am Film ist Lady Gaga.

Joaquin Phoenix spielte Johnny Cash (2005). Und Jesus (2018). Und den Joker (2019). Und Napoleon (2023). Was also ergibt Singen plus Märtyrerkomplex plus Grössenwahn plus abgrundtief böser Anarcho-Incel? Genau! Joker, das Musical. Also «Joker: Folie à Deux». Es war gewissermassen unvermeidlich.