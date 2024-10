Vom 2. bis 8. Oktober findet wieder die beliebte «Fat Bear Week» statt. Bild: explore.org/fat-bear-week

Die «Fat Bear Week» ist zurück! Wer ist dein Favorit für den fettesten Bären von Alaska?

Zum 10. Mal findet im Katmai-Nationalpark in Alaska die «Fat Bear Week» statt. Alle Infos zum Bracket, den Favoriten und deren Siegeschancen.

Olivier Meier Folge mir

Mehr «Sport»

Massenphase.

Ein Phänomen, das nicht nur unter Pumperinnen und Pumpern weit verbreitet ist, sondern auch in der Natur seine Daseinsberechtigung hat. Vor allem bei Bären.

Bären müssen sich den Sommer über Fett anfressen, um sich für den Winterschlaf vorzubereiten. Während dieser Zeit fressen und trinken sie nichts und können ein Drittel ihres Körpergewichts verlieren. Ihr Überleben hängt von den davor angesammelten Fettreserven ab. Daher gilt: je fetter, desto besser.

Um diesen wichtigen Prozess zu verdeutlichen, gibt es die «Fat Bear Week». Zum 10. Mal findet diese im Katmai National Park in Alaska statt.

Alles, was du zur «Fat Bear Week» wissen willst.

Das ist die «Fat Bear Week»

Sechs Weibchen und sechs Männchen duellieren sich um den begehrten Titel des fettesten Bären des Katmai-Nationalparks in Anchorage im US-Bundesstaat Alaska. Das Voting hat am 2. Oktober begonnen, das Grande Finale findet am 8. Oktober statt. Fast 1,4 Millionen Jurorinnen und Juroren aus aller Welt gaben im vorigen Jahr ihre Stimme bei dem Wettbewerb ab.

Das Bracket

Stand Donnerstagmorgen, 3. Oktober. Bild: https://explore.org/fat-bear-week

Der Spielplan

Die ersten Anwärterinnen und Anwärter auf den Titel mussten bereits die Segel streichen: die 3-jährige Jungbärin 519 mit den grossen, aufrechten Ohren und den schlaksigen Beinen sowie das erwachsene Weibchen 909 mit dem mittelbraunen Fell und den blonden Ohren.

Der weitere Verlauf des Turniers sieht wie folgt aus:

Mittwoch, 2. Oktober, Achtelfinal:

909 Jr . vs. 519 (107,345 vs. 8898 Stimmen)

903 vs. 909 (72'381 vs. 38'823 Stimmen)



. vs. 519 (107,345 vs. 8898 Stimmen) vs. 909 (72'381 vs. 38'823 Stimmen) Donnerstag, 3. Oktober, Achtelfinal:

856 vs. 504

151 vs. 901



856 vs. 504 151 vs. 901 Freitag, 4. Oktober, Viertelfinal:

909 Jr. vs. 128

747 vs. 903

909 Jr. vs. 128 747 vs. 903 Samstag, 5. Oktober, Viertelfinal:

32 vs. Sieger von erstem Achtelfinal (856 oder 504)

164 vs. Sieger von zweitem Achtelfinal (151 oder 901)

32 vs. Sieger von erstem Achtelfinal (856 oder 504) 164 vs. Sieger von zweitem Achtelfinal (151 oder 901) Sonntag, 6. Oktober, spielfrei

Montag, 7. Oktober, Halbfinal:

Zwei Match-ups, müssen noch eruiert werden.



Zwei Match-ups, müssen noch eruiert werden. Dienstag, 8. Oktober, Grande Finale.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Bärin 909

Bild: Candice Rusch

909 ist ein erwachsenes Weibchen und hat ein hell- bis mittelbraunes Fell und sehr blonde Ohren.

Sie ist die Tochter der Gewinnerin der «Fat Bear Week» 2018.

Sie ist eine Einzelgängerin.

Bär 903

Bild: Candice Rusch

903 ist ein männlicher Jungbär und hat dunkle Krallen, das Fell ist hell- bis dunkelbraun.

Er ist vermutlich der Nachwuchs von der Bärin Grazer.

In diesem Sommer ist 903 zu einer festen Grösse bei den Brooks Falls geworden.

Bärin 901

Bild: Candice Rusch

901 ist eine mittelgrosse, erwachsene Bärin mit blond umrandeten, dreieckigen Ohren. Ihr Fell ist im Frühsommer goldbraun und im Spätsommer «grizzled» braun.

Im Frühjahr wurde sie das erste Mal Mutter, allerdings überlebten alle drei Jungtiere nicht.

Darum kann sie sich dieses Jahr wieder voll auf die Massenphase konzentrieren.

Bärin 519

Bild: Candice Rusch

519 ist eine dreijährige Jungbärin mit braunem Fell, grossen aufrechten Ohren und schlaksigen Beinen.

Nach einer unerwarteten Trennung von ihrer Mutter musste sie plötzlich alleine zurecht kommen.

Sie meisterte diese neuen Herausforderungen, indem sie sich am Rande der Wasserfälle aufhielt, um Lachsreste zu erbeuten und Bereiche des Flusses durchsuchte, in denen sie mehr Platz hatte, um grösseren Bären auszuweichen.

Bärin 504

Bild: Candice Rusch

504 ist eine Bärenmutter und hat ein einheitlich braunes Fell und eine lange, gerade Schnauze, die ihr ein unverwechselbares Gesicht verleiht.

Der Clan 504 (sie hat mehrere Junge) ist bereits seit vier Jahren zusammen auf Pirsch. Die Familie hat gemeinsam einen höheren Rang in der Bärenhierarchie erreicht, als es jeder von ihnen als Einzelbär hätte schaffen können.

Die längere Zeit bei ihrer Mutter wird den Jungen den Übergang zu unabhängigen Bären erleichtern, der wahrscheinlich im nächsten Frühjahr stattfinden wird.

Bär 856

Bild: Candice Rusch

856 ist ein grosser, männlicher Bär mit einem einheitlichen braunen Körperfell und hellbraunen Ohren.

Er ist immer noch einer der grossen Dominatoren im Katmai-Nationalpark.

Ein widerstandsfähiger Bär wie 856 gibt nicht so schnell auf. Er stellt sich Herausforderungen und beweist, dass er seine Anpassungsfähigkeit nutzen kann, um Schwierigkeiten zu überwinden.

Bär 747

Bild: Candice Rusch

747 ist ein grosser, ausgewachsener Bär mit einer klobigen Schnauze und dunkelbraunem Fell.

Er ist einer der grössten und dominantesten Bären bei den Brooks Falls.

Er ist über 20 Jahre alt und spart häufig seine Kräfte, indem er Konfrontationen mit Jungbären ausweicht.

Bär 151 Walker

Bild: Candice Rusch

151 Walker ist ein grosser, ausgewachsener Bär mit einer langen, spitz zulaufenden Schnauze, weit auseinander stehenden, aufrechten Ohren und einem dunkelbraunem Fell.

In der Hierarchie der Bären am Brooks Rivers ist er ganz vorne zu finden.

Anders als noch in jüngeren Jahren zeigt er mittlerweile keine Toleranz mehr gegenüber seinen Artgenossen.

Bärin 128 Grazer

Bild: Candice Rusch

128 Grazer ist ein grosses, erwachsenes Weibchen mit einer langen geraden Schnauze und auffallend blonden Ohren.

Ihre furchtlose Art wird von anderen Bären respektiert, die ihr oft lieber ihren Freiraum lassen, als eine Konfrontation zu riskieren.

Doch auch Grazer kennt den Schmerz des Verlustes, mehr dazu im Kapitel Favoritinnen und Favoriten.

Bärin 909 Junior

Bild: Candice Rusch

909 Junior ist ein grossgewachsenes, fast vierjähriges weibliches Jungtier. Sie hat ein gleichmässig gefärbtes, braunes Fell und weit aufgestellte Ohren.

Sie wurde von ihrer Tante 910 adoptiert.

Sie ist die Siegerin der «Fat Bear Junior Competition» 2022 und 2024.

Bär 32 Chunk

Bild: Candice Rusch

32 Chunk ist ein grosser, erwachsener Bär mit schmalen Augen, dunkelbraunem Fell, einem ausgeprägten Stirnkamm und einer markanten Narbe quer über die Schnauze.

Er ist rund 544 Kilogramm schwer und eines der Schwergewichte am Brooks River.

Er ist ein geborener Vielfrass, mehr dazu im Kapitel Favoritinnen und Favoriten.

Bär 164

Bild: Candice Rusch

164 ist ein grossgewachsenes Männchen mit braunem Fell und hellbraunen Ohren. Viele Beobachter erkennen 164 an einer Einbuchtung an der Oberseite der Schnauze.

Er zeigt Kreativität und Erfindergeist. Indem er sich an den Rand des tiefsten Wasserbeckens stellte, entdeckte 164, dass er Lachse fangen konnte, die aus dem Wasserbecken unter ihm auftauchten, durch die Luft sprangen oder von oben herunterfielen.

Die Frage ist, ob er sich weiter auf diese Innovation verlassen oder er trotzdem noch traditionelle Strategien anwenden wird.

Die Kriterien

Die Organisatorinnen und Organisatoren des Events empfehlen, nicht nur die Bilder der Bären zu berücksichtigen. Es gebe nämlich mehrere Faktoren, welche die Fettleibigkeit der Bären beeinflussen. Dies wird jeweils in den Biografien verdeutlicht, die für jeden der Bären angelegt wurden.

So sollte man beispielsweise bedenken, dass jüngere Bären enorme Wachstumsschübe erleben und dadurch in kurzer Zeit grösser und fetter erscheinen.

Bärenmütter hingegen haben es schwerer, an Gewicht zuzulegen, da sie sich ebenfalls um ihre Jungen sorgen müssen. Bei den älteren Bären besteht die Herausforderung darin, sich im Wettbewerb um Fangplätze gegen jüngere und grössere Bären durchsetzen zu müssen.

Daher die vorab erwähnte Aussage: Man sollte für den Bären stimmen, der «fatness» am besten repräsentiert.

Favoritinnen und Favoriten

Wie jedes Jahr ist der Sieg hart umkämpft. Folgende Bärinnen und Bären können sich Chancen auf den symbolischen Titel ausrechnen. Preisgelder werden nicht vergeben.

Bärin 128 Grazer ist die Vorjahressiegerin und eine Ikone: von ihren Fans geliebt, von ihren Gegnern gefürchtet. Ihre furchtlose Art wird von anderen Bären respektiert, eine Konfrontation mit ihr wird selten gewagt. Doch auch sie kennt den Schmerz des Verlustes. 2024 wurden ihre beiden Erstgeborenen über die Wasserfälle geschwemmt. Das Wasser trug beide Geschwister zu 32 Chunk, dem dominantesten Bären am Fluss. Chunk griff an. Grazer eilte herbei, um ihre Jungen zu verteidigen, aber nicht bevor Chunk das ihm am nächsten stehende Jungtier verletzte, welches später seinen Verletzungen erlag.

Bär 32 Chunk ist ein etwa 544 Kilogramm schwerer Bär, der seine Grösse und sein Selbstbewusstsein zu seinem Vorteil nutzt. Er ist ebenfalls eine Legende, kein Bär am Fluss fordert ihn (erfolgreich) um Angelplätze heraus. Webcam-Zuschauer zählten, dass Chunk am 26. August in etwa zehn Stunden 42 Lachse verspeiste. Sein tiefhängender Bauch und sein üppiges Hinterteil tragen die Früchte seines sommerlichen Erfolgs. Er wartet weiterhin auf seinen ersten Sieg bei der «Fat Bear Challenge».

Bär 747: Nur wenige werden jemals so gross wie der Bär, der sich die Kennnummer mit dem Jumbojet von Boeing teilt. Er ist ein geschickter und effizienter Angler, den man am häufigsten im Whirlpool oder in der Nähe des hinteren Beckens der Brooks Falls antrifft. Allerdings gibt es bei 747 einige Fragezeichen, allen voran das Alter. Er ist mehr als 20 Jahre alt und immer noch ein sehr dominanter Bär, obwohl es Anzeichen dafür gibt, dass einige jüngere Bären 747 nicht mehr als so dominant wahrnehmen, wie er es einst war. Er war der Champion der «Fat Bear Week» in den Jahren 2020 und 2022.

Abstimmung und Livestream

Wer seine Lieblingsbärin oder seinen Lieblingsbären ausgesucht hat, kann auf der Webseite von Explore.org seine Stimme abgeben. Am Donnerstag folgt der nächste Achtelfinal, Stimmen können ab 18 Uhr Schweizer Zeit abgegeben werden.

Die TV-Rechte für die «Fat Bear Week» gingen dieses Jahr an den Explore Bears & Bison Youtube-Channel. Ein Livestream vom Katmai-Nationalpark kann hier mitverfolgt werden:

In fünf Tagen werden in einem weiteren Livestream die Finalisten genauer unter die Lupe genommen, es wird beleuchtet, was das Fett für eine Bedeutung für das Überleben der Bären hat und was die Braunbären von Katmai in diesem Winter erwartet.

Wer ist dein Favorit?

Wer ist dein Favorit bei der «Fat Bear Week»? Bärin Grazer Bär 32 Chunk Bär 747 Eine andere Bärin, ein anderer Bär Abstimmen

Du willst die Braunbären im Katmai-Nationalpark mit einer Spende unterstützen? Dann kannst du das hier machen.