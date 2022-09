People-News

Leonardo DiCaprio soll wieder Single sein – ein Muster drängt sich auf 🔍

Leonardo DiCaprio soll wieder Single sein. Das berichtete am Dienstag die US-amerikanische Zeitschrift «People». Während DiCaprio und (Ex-)Freundin Camila Morrone öffentlich noch nichts verlauten liessen, will «People» verlässliche Quellen haben. Sie besagen, die beiden hätten sich im August getrennt.

Bild: watson/keystone/imago

«Kein Glück in der Liebe» habe der 47-Jährige, titeln die Newsportale. Andere glauben hingegen: Leo hat ein Muster.

Was passiert ist

Anfang 2018 machten der Schauspieler und das Model ihre Beziehung öffentlich. Man sah sie damals gemeinsam in Aspen, Colorado. 2020 dann nahm er sie mit zu den Oscars – eine Überraschung! Schliesslich war jahrelang Mutter Irmelin die einzige weibliche Person, die ihn an den Event begleiten durfte.

Einer der seltenen öffentlichen Auftritte gemeinsam: DiCaprio und Camila Morrone (und Brad Pitt) bei den Oscars 2020. Es war das erste Mal seit 15 Jahren, dass DiCaprio bei den Oscars eine andere Frau als seine Mutter an seiner Seite hatte. Bild: imago

Und tatsächlich: «Quellen» berichteten dem «People»-Magazin schon 2019, dass es DiCaprio, nach zahlreichen Geplänkeln mit anderen Frauen, diesmal wirklich ernst sei mit Camila Morrone. Er stellte sie seinen Eltern vor, sie verbrachte dann einen Grossteil des Lockdowns bei ihm zu Hause. Und das, obwohl ihm doch sonst seine Privatsphäre so wichtig ist.

Die beiden haben ihre Beziehung weitestgehend privat gehalten, öffentliche Auftritte waren selten. Viele hatten deshalb trotz der eher schlechten Vorzeichen eigentlich gedacht, dass Camila Morrone diesmal «the one» sein könnte.

Viele Frauen, 1 Muster

Schlechte Vorzeichen deshalb, weil Leo zwar sehr gerne Frauen hat, sie aber nicht so gerne länger an seiner Seite haben will.

Insgesamt 25 Frauen, die bereits nähere Bekanntschaft mit dem Schauspieler machen durften, machte das Magazin «Elle» aus. Dazu gehören verschiedene kurze Affären, darunter illustre Namen, die mehrheitlich bekannt sind aus der Modelwelt wie Naomi Campbell, Helena Christensen, Amber Valletta und Eva Herzigowa.

Leo führte aber durchaus auch längere Beziehungen. Nur: Sie scheinen alle (spätestens) am selben Punkt zu enden.

Die Grafik existiert schon länger ... Bild: reddit/u/-generic-ghost-

Dieser Grafik kursiert unter anderem auf Reddit und zeigt: Während DiCaprio älter wird, bleibt seine Partnerin stets im selben Alter. Es gibt deshalb seit Längerem die These, Leo möge es nicht so gerne, wenn seine Freundinnen 25 Jahre alt werden.

... jetzt wurde sie flugs «upgedatet». Bild: reddit/u/TrustLittleBrother

Und nun das: Drei Monate nach Morrones 25. Geburtstag geht auch diese Beziehung in die Brüche. Ein Schelm, wer Böses denkt.

Die Reaktionen

Die Internet-Community jedenfalls denkt sehr böse:

