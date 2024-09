Miley Cyrus ist wegen angeblicher Songkopie verklagt worden

Inspiration, Kopie oder bloss Zufall? Miley Cyrus Hit «Flowers» soll dem Song von Bruno Mars «When I Was Your Man» ähneln. Das behauptet die Firma Tempo Music Investments, die am Song von Mars beteiligt ist und Schadenersatz sowie ein Verbot des Songs fordert.



Fred Valet Folge mir

Mehr «International»

Miley Cyrus Song «Flowers» ist erfolgreich. Die 31-Jährige erhielt dafür sogar einen Grammy. Nun ist sie für den Hit in Los Angeles verklagt worden. Der Vorwurf: Cyrus soll bei Bruno Mars kopiert haben.

«Jeder Fan von ‹When I Was Your Man› von Bruno Mars weiss, dass Miley Cyrus und ihr Team mit «Flowers» diesen Erfolg nicht aus eigenen Mitteln erreicht haben», heisst es in einem Auszug der Klage.

Bei solchen Rechtsstreitigkeiten, die in der Musikbranche recht häufig vorkommen, geht es in erster Linie darum, festzustellen, wie gravierend die Ähnlichkeit ist.

In der Klage behauptet Tempo Music Investments, dass Miley Cyrus’ «Flowers» viele melodische, harmonische und lyrische Elemente von Bruno Mars’ Song «When I Was Your Man» reproduziere, und verweist dabei sogar auf die Basslinie.

Miley Cyrus performt «Flowers» während Grammy Awards 2024 in Los Angeles. Bild: keystone

Diese Behauptung steht jedoch im Widerspruch zu der Analyse von Billboard, die wenige Tage nach der Veröffentlichung von «Flowers» im Januar 2023 zu dem Schluss kam, dass es «keine wesentlichen klanglichen Überschneidungen» zwischen den beiden Liedern gebe.

Interessanterweise hatten die Fans der amerikanischen Sängerin die Ähnlichkeiten zwischen den beiden Stücken bereits kurz nach Erscheinen erkannt, ohne dass dies grosse Kontroversen auslöste. Einige vermuteten sogar, dass es sich um eine bewusste Antwort von Miley Cyrus handeln könnte. Der Grund: Ihr Ex-Partner Liam Hemsworth hatte ihr Bruno Mars’ Song zu ihrer Verlobungsfeier gewidmet. Insofern könnte «Flowers» als eine Art sanfte Rache verstanden werden.

«When I Was Your Man» von Bruno Mars: Video: YouTube/Bruno Mars

Bruno Mars in «When I Was Your Man»: «Ich hätte dir Blumen kaufen und deine Hand halten sollen.»

Miley Cyrus in «Flowers»: «Ich kann mir selbst Blumen kaufen. Ich kann alleine tanzen und meine Hand halten.»

Bruno Mars zählt nicht zu den Klägern.