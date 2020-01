International

Libyen

Berliner Libyen-Konferenz beschliesst Waffenstillstand



Bild: EPA

Die Teilnehmer der internationalen Libyen-Konferenz in Berlin haben sich am Sonntagabend nach stundenlangen Verhandlungen auf einen Waffenstillstand für das nordafrikanische Land geeinigt. Sie verpflichteten sich zur Einhaltung eines Uno-Waffenembargos und sicherten ein Ende der militärischen Unterstützung für die Bürgerkriegsparteien zu. Zudem sollen internationale Anstrengungen zur Überwachung des Embargos in dem Bürgerkriegsland verstärkt werden. (sda/reu/dpa)

Update folgt ...

