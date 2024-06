Ein Flugzeug am Himmel (Symbolbild): Eine Familie, deren Haus direkt unter einer Einflugschneise steht, wäre fast von einem Eisbrocken erschlagen worden, der von einem Flugzeug abgefallen war. Bild: www.imago-images.de

Eisbrocken fällt von Flugzeug – Familie fast erschlagen

Eine Familie aus New Jersey wurde fast erschlagen, als ein riesiger Eisbrocken vom Flugzeug fiel und direkt neben ihnen landete.

Mit viel Glück und einem grossen Schreck kam eine Familie aus Paterson (USA) davon. Familie Gomez sass am Mittwochabend in ihrem Hinterhof am Tisch, als ein grosser Eisbrocken vom Himmel fiel und keine drei Meter neben ihnen aufprallte, berichtet die «New York Post». «Wir haben erst ein hohles Geräusch gehört und uns nichts weiter dabei gedacht», sagte Sabrina Gomez. Doch dann habe es plötzlich auch noch ein lautes Geräusch eines Aufpralls gegeben.

Überwachungsaufnahmen aus dem Hinterhof zeigten, wie die Familie von ihren Stühlen aufsprang, als sie hörte, wie der Eisbrocken auf die Erde stürzte. «Als er herunterkam, zerschmetterte es alles», zitiert «12 News New Jersey» Paul Gomez. Das Haus der Familie liege direkt unter der Einflugschneise, sagte er.

Grosser Schaden am Hausdach

Alle seien zur Vorderseite des Hauses geeilt. Dort waren überall kleine Eisbrocken in der Einfahrt verstreut. «Es war ein bisschen erschreckend, aber Gott sei Dank wurde niemand getroffen», fügte Sabrina Gomez hinzu. Einige Brocken hatten das Hausdach zerschlagen, der Schaden sei so gross, dass sie möglicherweise ein komplett neues Dach benötigen.

Die Familie reichte bei der Federal Aviation Administration (FAA) – die Bundesluftfahrtbehörde der Vereinigten Staaten – einen Antrag auf Untersuchung des Vorfalls ein, denn ihrer Meinung nach war der Eisbrocken von einem vorbeifliegenden Flugzeug abgefallen.

Eisbildung an Flugzeugen

Laut FAA können Flugzeuge aufgrund von unterkühltem Wasser vereisen. Das geschieht, wenn Flüssigkeit gefriert, wenn sie am Himmel auf ein Flugzeug trifft.

«Dies kann passieren, wenn ein Flugzeug nahe der Oberseite einer kalten Luftmasse unter einer Schicht warmer Luft fliegt. Das ist etwa der Fall bei Eisregen vor einer Warmfront im Winter. Während das Flugzeug durch die warme, feuchte Luft fliegt, die in die Kälte gesaugt wurde, trifft es auf unterkühltes Wasser in flüssiger Form, das dann an den Vorderkanten des Flugzeugs gefriert», erklärte die Behörde.

