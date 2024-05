Flugzeug kommt in Dakar von Landebahn ab – elf Verletzte, vier von ihnen schwer

Das Ministerium ordnete eine Untersuchung des Vorfalls an. Der Flughafen wurde für mehrere Stunden gesperrt. Am Vormittag konnte der Flugbetrieb wieder aufgenommen werden. (sda/dpa)

Ein von der senegalesischen Fluggesellschaft Air Senegal gechartertes Flugzeug ist beim Start auf dem Internationalen Flughafen von Dakar am frühen Donnerstagmorgen von der Startbahn abgekommen. Bei dem Unfall wurden elf Menschen verletzt, vier von ihnen schwer, wie der Flughafenbetreiber am Donnerstag mitteilte.

Die Pläne von Italiens rechter Ministerpräsidentin Giorgia Meloni zum Bau von Aufnahmezentren für Bootsflüchtlinge ausserhalb der EU in Albanien verzögern sich. Die ursprünglich bis spätestens 20. Mai geplante Eröffnung wurde wegen Schwierigkeiten in der Planung verschoben, wie am Mittwoch in Rom von Regierungsseite bestätigt wurde. Ein neuer Termin wurde nicht genannt.