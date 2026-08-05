Maschinen auf dem Flughafen Leipzig: In der Nacht zum Mittwoch wurde der Betrieb zeitweise eingestellt. Bild: www.imago-images.de

Drohne mit Sprengstoff über ukrainischem Flugzeug am Flughafen Leipzig gesichtet

Eine Drohne fliegt unerlaubt über den Flughafen Leipzig – und ruft die deutsche Bundespolizei auf den Plan. Eine ukrainische Airline rückt in den Fokus.

Mehr «International»

Ein Artikel von

Am Leipziger Flughafen ist eine Drohne nach Angaben eines Nato-Sprechers in der Nähe eines ukrainischen Flugzeugs gesichtet worden. Die Polizei habe das Fluggerät in der Nacht gesichert. Nach Informationen aus Sicherheitskreisen vom Morgen sollen an der Drohne Sprengstoff und ein Zünder befestigt gewesen sein, zuvor berichtete die «Bild» über den Vorfall.



In der Nacht zum Mittwoch wurde zwischenzeitlich der Flugbetrieb eingestellt. Mehrere Flugzeuge mussten laut der Polizeidirektion Leipzig umgeleitet werden. Der Vorfall ereignete sich laut der «Leipziger Volkszeitung» gegen Mitternacht – bereits um 1.55 Uhr konnte der Betrieb teilweise wieder aufgenommen werden.



Die Polizei spricht in der Mitteilung von einem «sicherheitsrelevanten Vorfall». Teile des Flughafens sind wegen den Ermittlungen weiterhin gesperrt.

Verdächtiger Gegenstand bei ukrainischer Maschine

Laut der LVZ wurde der verdächtige Gegenstand im Bereich einer Frachtmaschine von der ukrainischen Antonov Airlines entdeckt. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs laufen grosse Teile des Betriebs der Airline über den Flughafen Leipzig/Halle. Mehrere Transportflugzeuge der Fluggesellschaft sind auf dem Flughafen stationiert.



Der verdächtige Gegenstand wurde auf der Südpiste des Flughafen entdeckt. Die Bundespolizei habe ihn mithilfe eines Sprengstoffroboters begutachtet. Aktuell besteht laut Mitteilung keine Gefahr. Laut Mitteilung ist die Südpiste noch immer gesperrt. (t-online)

