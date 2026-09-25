Das Schweizer Sackmesser wurde bei der Sicherheitskontrolle entdeckt. Bild: TSA Dallas

Paar versteckt Sackmesser in Zahnpastatube, um es durch Sicherheitskontrolle zu schmuggeln

In Dallas haben Sicherheitsbeamte ein kurioses Versteck bei Reisenden entdeckt. Ein Paar hatte ein Schweizer Sackmesser durch die Sicherheitskontrolle schmuggeln wollen – und es kurzerhand in eine Zahnpastatube gesteckt.

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Zahnpastatuben in Reisegrösse seien bei Handgepäck gängig, doch was am Flughafen von Dallas entdeckt wurde, sei alles andere als normal, heisst es in einer Mitteilung der Transportation Security Administration (TSA). Beim Scannen des Handgepäcks sei den Sicherheitsbeamten ein Metallgegenstand aufgefallen, weshalb sie die Tasche durchsuchten.

«Normalerweise handelt es sich um ein Versehen, wenn Leute verbotene Gegenstände in ihren Taschen haben», wird die zuständige TSA-Beamtin Jazmine Kramer zitiert. Doch dieser Gegenstand sei bewusst dort platziert worden.

Zunächst wurden die Beamten nicht fündig, blieben aber misstrauisch. Schliesslich entdeckte ein Sicherheitsbeamter in der Zahnpastatube ein kleines Schweizer Sackmesser. Die Tube selbst war am Ende zugeklebt.

Das Sackmesser war in der Zahnpastatube versteckt. Bild: TSA Dallas

Als das Paar zur Rede gestellt wurde, gab es an, der Sohn habe empfohlen, das Messer so zu verstecken, um es durch die Sicherheitskontrolle zu bringen. «Ich war sehr überrascht, als sie das sagten», sagt ein Beamter. «Das war das erste Mal, dass ich am Flughafen Dallas erlebt habe, dass jemand bewusst einen Gegenstand versteckt hat, um ihn durch die Sicherheitskontrolle zu bringen.»

Das Paar musste das Messer schliesslich zurücklassen, durfte dann aber weiterreisen. Der Vorfall zeige, wie wichtig die Kommunikation zwischen den Beamten sei, heisst es in der Mitteilung. Schliesslich seien es gerade solche Arten von Gefahren, die sie erkennen müssten.

Scharfe Gegenstände im Handgepäck sind in Dallas vorwiegend verboten. Ausnahmen bilden etwa Einwegrasierer, Strick- und Häkelnadeln, Spitzer, Nagelklipser, Sicherheitsnadeln oder Pinzetten. Sackmesser sind ausdrücklich verboten, ausser sie haben Plastik- oder unscharfe Klingen. Bei Verstössen droht eine Busse. (vro)