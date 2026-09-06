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Anak Krakatau bricht aus in Indonesien: Flughafen Jakarta streicht Flüge

epa13216428 A handout photo made available by Indonesia&#039;s Geological Agency shows and aerial view of Mount Anak Krakatau spewing volcanic materials into the air following an eruption in Sunda Str ...
Der Anak Krakatau ist ausgebrochen, weshalb am Flughafen Jakarta zahlreiche Flüge gestrichen werden mussten.Bild: keystone

Vulkanausbruch: Flughafen Jakarta streicht Dutzende Flüge

06.09.2026, 08:3406.09.2026, 08:34

Am Flughafen der indonesischen Hauptstadt Jakarta sind wegen eines Vulkanausbruchs mehr als 200 Flüge gestrichen worden. Der Grund dafür ist die Präsenz von Vulkanasche am Flughafen, wie die Luftfahrtbehörde am Morgen mitteilte. Vulkanasche ist für Flugzeuge gefährlich – unter anderem, weil sie Triebwerke beschädigen kann.

Die Asche ging vom Vulkan Anak Krakatau aus, der eine kleine Vulkaninsel rund 150 Kilometer westlich des Flughafens in der Strasse von Sunda bildet. Der jüngste Ausbruch des Vulkans in der Meerenge zwischen den Inseln Sumatra und Java hatte den Behörden zufolge am Freitag begonnen.

Unter den gestrichenen Flügen waren auch zahlreiche internationale Verbindungen, darunter nach Hongkong, Sydney, Seoul und Amsterdam.

Indonesien liegt auf dem Pazifischen Feuerring, einer Zone besonders intensiver vulkanischer und seismischer Aktivität. In dem südostasiatischen Inselstaat gibt es etwa 130 aktive Vulkane – mehr als in jedem anderen Land der Welt. (sda/dpa)

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