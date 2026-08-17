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Tourist an Vulkan Ätna von Blitz getroffen – tot

Tourist an Vulkan Ätna von Blitz getroffen – tot

Ein US-amerikanischer Tourist ist am Ätna von einem Blitz getroffen und ums Leben gekommen.
17.08.2026, 12:2917.08.2026, 12:29

Der etwa 30 Jahre alte Mann sei während eines Gewitters auf dem Vulkan auf der italienischen Mittelmeerinsel Sizilien unterwegs gewesen, meldeten die Nachrichtenagenturen Ansa und Adnkronos. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn ins Spital, er war den Angaben zufolge aber bereits tot.

Seit Tagen rumort der Ätna und spuckt Lava und Asche. Der Ausbruch von Europas aktivstem Vulkan führte auf Sizilien zu einem Reisechaos: Der Flugbetrieb am Flughafen von Catania wurde für mehrere Tage komplett ausgesetzt. Hunderte Flüge wurden gestrichen oder umgeleitet.

Vulkanische Aktivität zieht viele Schaulustige an

Die Lavaströme des Ätna ziehen viele Schaulustige an. Der Vulkan gilt ohnehin als Touristenmagnet in der Region. Wegen der vulkanischen Aktivität ist der Andrang noch grösser als sonst. Bergführer können die vielen Anfragen laut Medienberichten kaum bedienen. Es wird davor gewarnt, sich zu nah an die Lava und den Gipfel des Vulkans zu bewegen.

Der vom Blitz getroffene Tourist soll sich den Berichten zufolge in einem gesperrten Bereich aufgehalten haben, zu dem derzeit auch keine Touren führen. Er wurde demnach am Sonntagabend in ernstem Zustand gefunden. Weitere Angaben zu seiner Identität gab es zunächst nicht. (hkl/sda/dpa)

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