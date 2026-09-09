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Flugzeug von Selenskyj beinahe von Drohne getroffen

Selenski in seiner Videoansprache vom 21.11.25
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj.Bild: sc/x.com

Flugzeug von Selenskyj beinahe von Drohne getroffen

09.09.2026, 21:0709.09.2026, 21:07

Das Flugzeug des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj ist nach Angaben des norwegischen Ministerpräsidenten Jonas Gahr Støre auf dem Weg nach Oslo beinahe von einer Drohne getroffen worden. Zu dem Vorfall sei es gekommen, als Selenskyj am frühen Dienstagabend von Moldau in die norwegische Hauptstadt reiste, um an den Trauerfeierlichkeiten des gestorbenen Königs Harald V. teilzunehmen. «Das ist die Realität, in der er sich befindet», sagte Støre dem Sender NRK zufolge.

«Das ist die Realität, in der er sich befindet.»
Jonas Gahr Støre

Die ukrainischen Behörden und Selenskyj selbst äusserten sich bislang nicht zu dem Vorfall und auch Støre machte demnach keine weiteren Angaben. Bei einem Treffen am Mittwochmorgen habe Selenskyj ihm berichtet, dass er keine gute Nacht gehabt habe, sagte Støre den Angaben nach und sprach von einer «dramatischen Situation». Der Ukrainer habe am Telefon gesessen und Nachrichten über Raketeneinschläge in seiner Heimat entgegennehmen müssen.

Nach Angaben der US-Denkfabrik Institute for the Study of War (ISW) flog am Dienstag etwa eine Stunde lang eine russische Drohne im moldauischen und rumänischen Luftraum. Die Verteidigungsministerien in Moldau und Rumänien berichteten laut ISW von einer Shahed-Drohne, die aus der Ukraine in den moldauischen Luftraum eindrang, nach Rumänien weiterflog und schliesslich nach Moldau zurückkehrte, bevor sie dort abstürzte. Ob es sich dabei um die von Støre genannte Drohne handelte, ist bislang unklar. (sda/dpa)

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