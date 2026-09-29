Russischer Langstreckenbomber bei Unfall abgestürzt – 6 Tote

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Dieses Bild, das auf X die Runde macht, soll das brennende Wrack der Tu-95 zeigen. Bild: x.com

Beim Absturz einer Militärmaschine in der Region Amur im Osten von Russland sind mindestens sechs Besatzungsmitglieder ums Leben gekommen. Ein weiterer Mensch sei verletzt worden, meldete die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf das Verteidigungsministerium in Moskau.

Das Flugzeug vom Typ Tu-95 sei auf einem Übungsflug gewesen und in unbewohntem Gebiet abgestürzt. Munition sei nicht an Bord gewesen. Zur möglichen Ursache des Vorfalls wurden zunächst keine Angaben gemacht.

Bei der Maschine handelt es sich um einen Langstreckenbomber. Seit 1956 waren TU-95-Bomber im Dienst der sowejetischen Luftwaffe. Russland setzt Flugzeuge dieses Typs auch in seinem seit mehr als viereinhalb Jahren andauernden Angriffskrieg gegen die Ukraine ein. (sda/dpa)