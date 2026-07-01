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Trump fliegt erstmals mit von Katar geschenktem Jumbojet

President Donald Trump speaks to reporters before boarding Air Force One, Wednesday, July 1, 2026, at Joint Base Andrews, Md. (AP Photo/Julia Demaree Nikhinson) Trump
Das Flugzeug wurde US-Präsident Donald Trump vom Golfemirat Katar geschenkt. Es wurde umgerüstet und wird vorübergehend als «Air Force One» dienen, bis die langfristig geplante Boeing VC-25B in Dienst gestellt wird.Bild: keystone

Trump fliegt erstmals mit von Katar geschenktem Jumbojet

01.07.2026, 17:5501.07.2026, 17:55

US-Präsident Donald Trump ist zum ersten Mal in einem Jumbojet geflogen, den er in einem umstrittenen Akt als Geschenk vom Golfemirat Katar angenommen hatte.

Nach Angaben mitreisender Journalisten hob der neue Regierungsflieger zu einem inländischen Flug nach North Dakota ab, wo Trump zum 250. Geburtstag der USA eine Bibliothek eröffnen will. Trump sagte vor dem Abflug, sein Land sollte stolz auf das Flugzeug sein. «Es ist wunderschön.»

Die vorige Air Force One war demnach rund 35 Jahre alt. Auf die Frage, was die Aufrüstung des Flugzeugs unter Sicherheitsaspekten für den US-Steuerzahler gekostet hat, antwortete Trump über die geschenkte Boeing 747: sehr wenig im Verhältnis zu dem, was es gekostet hätte, wenn man einen anderen Weg gewählt hätte.

President Donald Trump waves as he boards the newly-designated Air Force One, a formerly Qatari-owned jumbo jet that has been converted into the official U.S. presidential aircraft, at Joint Base Andr ...
Präsident Donald Trump winkt, als er an Bord des neu benannten Jumbojets.Bild: keystone

Noch grösser

Trump hatte schon zuvor geschwärmt, dass die neue Maschine auf der Landebahn noch grösser wirke als das Vorgängermodell.

Im Mai 2025 hatte Trump trotz scharfer Kritik das wertvolle Flugzeug als Geschenk angenommen – und sah sich anschliessend mit Vorwürfen der Bestechlichkeit konfrontiert.

Früheren Berichten zufolge hat die Maschine vom Typ Boeing 747 einen Wert von etwa 400 Millionen US-Dollar. Das aussergewöhnliche Präsent eines ausländischen Partners wirft rechtliche und ethische Fragen auf. Demokraten hatten von «blanker Korruption» gesprochen und mit Protestaktionen im US-Parlament gedroht. (sda/dpa)

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