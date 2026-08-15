Firmenpatron Francesco Mutti kritisiert die Produktion von chinesischen Tomaten und befürchtet, dass solche auch in europäische Supermärkte gelangen. Bild: zvg/chmedia

Mutti-Patron warnt vor China-Tomaten: So reagieren Migros und Coop auf den Verdacht

Der Chef der Italo-Kultmarke Mutti vermutet, dass in europäischen Regalen Produkte verkauft werden, in denen Tomaten aus China stecken. «Schweiz heute» hat bei hiesigen Händlern nachgefragt.

Benjamin Weinmann Folge mir

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Francesco Mutti versteht etwas vom Tomaten-Geschäft. Er führt das gleichnamige Familienunternehmen aus Parma, bekannt für seine Pelati-, Passata- oder Polpa-Dosen, in vierter Generation. Alle Tomaten, die Mutti verarbeitet, stammen aus Italien.

Woher stammen die Tomaten in den Supermarkt-Regalen? Bild: keystone

Doch dem Firmenpatron sind günstige Tomaten aus China seit längerem ein Dorn im Auge. So forderte er beispielsweise 2024 auf deren Importe EU-Zölle in der Höhe von 60 Prozent. Erfolglos.

Im Interview mit der «Schweiz am Wochenende» doppelte er kürzlich nach. Das Thema hänge eng mit dem autonomen Gebiet Xinjiang zusammen. «China ist selbst kein grosser Tomatenkonsument», sagt Mutti. Der Staat fördere den Anbau dort, um die Region stärker zu kontrollieren. «Das grösste Tomatenunternehmen gehört dem Militär, und Uiguren werden zur Arbeit auf den Feldern gezwungen.» Inzwischen gehöre China zu den grössten Tomaten-Produzenten der Welt.

Mutti geht es nicht nur um menschenrechtliche Aspekte. «Es gibt auch grosse Fragezeichen bezüglich der Umweltstandards.» Europa stelle seiner eigenen Industrie strenge Anforderungen, könne sie bei chinesischen Produkten aber kaum kontrollieren. Er vermutet, dass sich auch in Europa chinesische Tomaten in gewissen Produkten finden.

Die Regeln lassen Spielraum

Tatsächlich steht bei vielen Tomaten-Produkten in Schweizer Supermärkten nur, wo der Artikel produziert wurde, zum Beispiel: «Hergestellt in Italien». Doch woher die Tomaten in der Dose, in der Kartonverpackung oder im Glas stammen, wird nicht erwähnt. Auch nicht bei Eigenmarken von Grosshändlern wie Coop und Migros, wie ein Blick ins Regal zeigt.

Beide Detailhändler verweisen auf die gesetzlichen Vorgaben, an die man sich bei der Kennzeichnung der Produkte halte. «Bei verarbeiteten Lebensmitteln besteht nicht für alle Zutaten eine Pflicht zur Herkunftsdeklaration», sagt Migros-Sprecherin Prisca Huguenin-dit-Lenoir.

«Entsprechend kann es vorkommen, dass auf einzelnen Tomatenprodukten das Anbauland der Tomaten nicht explizit auf der Verpackung ausgewiesen ist.»

Die Regeln sehen vor, dass die konkrete Herkunft der Tomaten nur deklariert werden muss, wenn sie mehr als 50 Prozent eines Produkts ausmachen. Das trifft zwar auf die meisten Tomatenkonserven zu. Doch warum steht dann auf der Dose gehackte Tomaten der Coop-Billiglinie Prix Garantie, die deutlich mehr als 50 Prozent Tomaten enthält, keine Herkunftsangabe?

Das hat mit einer weiteren Bedingung zu tun, die neben der 50-Prozent-Grenze erfüllt sein muss. Eine Deklaration ist nur dann zwingend, wenn bei einem Produkt auch «die Aufmachung des Produkts eine falsche Herkunft der Zutat vermuten lässt», heisst es beim Bundesamt für Lebensmittelsicherheit.

Demnach müsste Coop also die Herkunft seiner «Pomodori triturati» angeben, sobald sich auf der Packung etwa «eine italienische Flagge zusammen mit anderen Abbildungen wie einem Kolosseum prominent auf der Etikette befindet», wie der Bund ausführt. Da aber keine solchen Elemente auf der Packung prangen, braucht es keine Deklaration.

Ein Blick ins Tomaten-Saucen-Regal von Coop: Bei vielen Produkten steht bloss die Produktionsherkunft Italien. Die Herkunft der verwendeten Tomaten wird jedoch nicht immer deklariert. Bild: benjamin weinmann/chmedia

Können die beiden Grossverteiler ausschliessen, dass chinesische Tomaten in ihren Eigenmarken-Produkten enthalten sind? Die Migros antwortet mit einem klaren Ja. Man stelle hohe Anforderungen an die Lieferanten, «inklusive der Einhaltung sozialer Standards und Menschenrechte». Lieferanten müssten auch einen entsprechenden Verhaltenskodex unterschreiben, der unter anderem Zwangsarbeit verbiete.

«Unsere Lieferanten müssen die Herkunft der eingesetzten Rohstoffe nachweisen können und die geltenden Anforderungen und Vorgaben der Migros erfüllen», sagt Migros-Sprecherin Huguenin-dit-Lenoir. Die Überprüfung erfolge unter anderem über Spezifikationen, Deklarationen, Besuche vor Ort und weitere Kontrollmechanismen entlang der Lieferkette. «Bei festgestellten Verstössen werden entsprechende Massnahmen eingeleitet.»

Auch Coop-Sprecherin Laura Beugger schliesst chinesische Rohstoffe in den Produkten kategorisch aus: «Die Tomaten wurden und werden allesamt in Italien angebaut.» Die Lieferanten würden die lückenlose Nachvollziehbarkeit der Lieferketten gewährleisten. Coop nennt ähnliche Kontrollmechanismen wie die Migros.

«Wir arbeiten grundsätzlich nur mit Geschäftspartnern zusammen, die sich an geltende lokale Gesetze halten und faire Arbeitsbedingungen gewährleisten.» Durch die Rückverfolgbarkeit könne Coop auch garantieren, dass keine Tomaten aus der «Terra dei Fuochi» südlich von Neapel bezogen und verarbeitet werden. Die Region ist bekannt für moderne Sklavenarbeit in der Landwirtschaft.

Hergestellt in Italien: Wo die gehackten Tomaten in der Prix-Garantie-Dose von Coop produziert wurden, ist klar. Woher die Tomaten stammen, wird auf der Verpackung nicht erwähnt. Bild: benjamin weinmann/chmedia

«Transparenz ist uns wichtig», sagt Migros-Sprecherin Huguenin-dit-Lenoir. Wieso also nicht einfach die Herkunftsländer der Tomaten deklarieren, um jegliche Zweifel aus dem Weg zu räumen? «Ob und bei welchen Produkten zusätzliche Herkunftsinformationen künftig auf der Verpackung ausgewiesen werden, wird im Rahmen unserer laufenden Überprüfungen beurteilt.»

Coop sieht aktuell keinen Handlungsbedarf. Man versichere schon heute glaubhaft gegenüber der Kundschaft, dass die Eigenmarken-Tomatenkonserven ausschliesslich italienische Tomaten beinhalten würden.

«Sollte sich seitens der Kundinnen und Kunden ein stärkerer Informationsbedarf entwickeln, so werden wir Möglichkeiten prüfen, diesem gerecht zu werden.»

Die Warenhauskette Manor und die Migros-Tochter Denner kündigen derweil auf Anfrage an, zu prüfen, ob künftig auch die Herkunft der Tomaten auf der Verpackung angegeben werden kann (s. Box unten).

Es wäre ein Schritt in die Richtung, wie ihn Italien bereits gemacht hat. Dort ist die Herkunftsangabe Pflicht. Für Tomaten-Patron Francesco Mutti ist klar: «Wissen ist die Voraussetzung für Wahlfreiheit. Wenn ich nicht weiss, woher ein Produkt stammt, kann ich nicht fundiert entscheiden.» (schweizheute.ch)