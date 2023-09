Teilstück der Berliner Mauer als Mahnmal in Mexiko aufgestellt

Die seit den 1990er Jahren ausgebauten Grenzbefestigungen zu Mexiko sollen verhindern, dass Menschen ohne Erlaubnis in die USA einwandern. Die Berliner Mauer (1961-1989) diente vor allem dazu, Ostdeutsche am Verlassen der DDR zu hindern.

Mexiko und damit auch Tijuana liegen auf der Route von Menschen, die vor allem von Mittel- und Südamerika aus versuchen, in die USA zu kommen. Tijuana sei für viele von ihnen ein Zufluchtsort geworden, sagte Bürgermeistern Montserrat Caballero Ramírez, wie es weiter hiess. Die rund 1.8 Millionen Einwohner zählende Metropole im Nordwesten Mexikos ist eine der gefährlichsten Städte des Landes. Seit Jahrzehnten sind dort gewalttätige Drogenkartelle aktiv. Die 41 Jahre alte Bürgermeisterin selbst hatte im Juni angekündigt, sie müsse nach Drohungen von Verbrechersyndikaten in eine Militärkaserne ziehen.

