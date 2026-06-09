Ein Linienbus brennt am Dienstagabend auf der Newtownards Road in Belfast. Die Feuerwehr rückte mit einem Grossaufgebot aus. Bild: keystone

Nach Messerattacke in Belfast: Proteste eskalieren – Bus in Brand gesetzt

Nach der brutalen Messerattacke in Belfast ist es am Dienstagabend zu ersten Ausschreitungen gekommen. In mehreren Städten Nordirlands versammelten sich Demonstranten, Strassen wurden blockiert und ein Bus in Belfast in Brand gesetzt.

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Nur einen Tag nach dem blutigen Messerangriff in Nordbelfast spitzt sich die Lage weiter zu. Wie die «BBC» berichtet, gingen am Dienstagabend an mehreren Orten in Nordirland Menschen auf die Strasse. Zunächst verliefen die Proteste friedlich, doch im Verlauf des Abends kam es zu erheblichen Störungen.

In Belfast blockierten Demonstranten Zufahrten zur Autobahn M2 sowie mehrere wichtige Verkehrsachsen. Am sogenannten Freedom Corner im Osten der Stadt versammelten sich rund 200 Personen, viele davon mit Schals oder Masken vor dem Gesicht. Weitere Menschenansammlungen wurden unter anderem in Antrim, Bangor, Ballymena und Newtownabbey gemeldet.

Hunderte Menschen nehmen an Protesten in Nordirland teil. Die Behörden hatten zuvor zur Ruhe aufgerufen. Bild: keystone

Busverkehr eingestellt

Die nordirische Verkehrsgesellschaft Translink stellte am Abend sämtliche Metro- und Glider-Busverbindungen in Belfast bis auf Weiteres ein. Mehrere Strassen mussten wegen Blockaden gesperrt werden, der Verkehr kam teilweise vollständig zum Erliegen.

Am späten Abend wurde auf der Newtownards Road ein Glider-Bus in Brand gesetzt. Feuerwehr und Polizei rückten an, hielten sich zunächst jedoch zurück und verschafften sich einen Überblick über die Lage.

Bus brennt in Belfast Video: watson/x.com/MarioNawfal

Täter angeklagt

Unterdessen hat die Polizei den festgenommenen Tatverdächtigen offiziell angeklagt. Dem 30-Jährigen werden versuchter Mord, das Mitführen einer Stichwaffe in der Öffentlichkeit sowie Morddrohungen vorgeworfen. Er soll am Mittwoch vor dem Bezirksgericht in Belfast erscheinen.

Das Opfer der Attacke hatte bei dem Angriff schwere Verletzungen im Gesicht, an den Augen und am Rücken erlitten.

Die Lage in Belfast bleibt angespannt. Nach der Messerattacke kam es zu Protesten und vereinzelten Ausschreitungen. Bild: keystone

Politik ruft zur Ruhe auf

Nordirlands Regierungschefin Michelle O'Neill, ihre Stellvertreterin Emma Little-Pengelly sowie Polizeichef Jon Boutcher riefen die Bevölkerung zur Besonnenheit auf. Justizministerin Naomi Long appellierte an die Menschen, sich nicht von Aufrufen in sozialen Medien zu Protesten oder Gewalt verleiten zu lassen.

Die Behörden befürchten, dass die Tat als Vorwand für weitere rassistisch motivierte Proteste genutzt werden könnte. Bereits im Sommer 2024 war Grossbritannien von schweren Ausschreitungen nach mehreren Messerangriffen erschüttert worden. (mke)