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Gala-Dinner der Presse: Trump mit riesiger Medienschelte

Trump zu Medien: «Wenn ich weg bin, seid ihr alle pleite»

Drei Monate nach einem Schussvorfall bei einem Gala-Dinner der Presse in Washington mit US-Präsident Donald Trump hat der Nachholtermin unter verstärkten Sicherheitsvorkehrungen stattgefunden.
25.07.2026, 06:3025.07.2026, 06:30

US-Präsident Donald Trump hat in seiner ersten Rede beim traditionellen Gala-Dinner der Hauptstadtpresse vor allem auf Medienschelte gesetzt. Der Republikaner liess zwar punktuell Anerkennung für die Arbeit der Presse erkennen, warf den Medien aber zugleich das Verbreiten von «Fake News» vor, also Falschberichterstattung. Zudem meinte er, Medienunternehmen profitierten von ihm. In einem Hotel in Washington sagte er vor den versammelten Journalistinnen und Journalisten: «Wenn ich weg bin, seid ihr alle pleite.» Das Geschäftsmodell der US-Medien sei dann am Ende.

Die Presse habe keine Ahnung, wie viel Glück sie mit ihm habe, weil er Schlagzeilen produziere, argumentierte Trump. Ihm lägen die Medien sehr am Herzen, schob er nach.

Trump ist für seine oft beissende Kritik an den US-Medien bekannt. Wiederholt hat er sich auch mit Klagen gegen ihm unliebsame Berichterstattung gewehrt.

President Donald Trump speaks at the White House Correspondents&#039; Association dinner at the Waldorf Astoria Washington DC, Friday, July 24, 2026, in Washington. (AP Photo/Rod Lamkey, Jr.) Trump Co ...
Donald Trump bei seiner ersten Rede beim traditionellen Gala-Dinner der Hauptstadtpresse.Bild: keystone

Schüsse beim ursprünglichen Gala-Dinner

Der Gala-Abend fand unter verstärkten Sicherheitsvorkehrungen statt. Es handelte sich um einen Nachholtermin: Vor einem Vierteljahr konnte Trump seine Rede bei der Gala wegen eines Schussvorfalls nicht halten. Ein bewaffneter Mann hatte eine Sicherheitsschleuse gestürmt. Dieser erreichte zwar den Ballsaal mit Trump nicht, es fielen jedoch Schüsse. Ein Beamter der Sicherheitsbehörden wurde getroffen. Trump und andere Ehrengäste wurden von Personenschützern in Sicherheit gebracht. Das Dinner, das in einem anderen Hotel der Hauptstadt stattfand, wurde abgebrochen.

Einmal jährlich richtet die Organisation der Journalisten, die in Washington über die Politik der US-Regierung berichten, ein Gala-Dinner aus, bei dem Vertreter des Weissen Hauses und auch andere Prominente zu Gast sind. Die Journalisten-Vereinigung der im Weissen Haus akkreditierten Korrespondenten veranstaltet den Festabend seit mehr als 100 Jahren. (sda/dpa)

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