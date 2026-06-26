Das umstrittene Abschiebegefängnis «Alligator Alcatraz» hat ausgedient. Bild: keystone

Berüchtigtes Abschiebezentrum «Alligator Alcatraz» in den Everglades-Sümpfen schliesst

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Das berüchtigte Abschiebezentrum mit dem prägnanten Namen «Alligator Alcatraz» in den Sümpfen Floridas schliesst fast genau ein Jahr, nachdem es eröffnet wurde. Das gab der republikanische Gouverneur des US-Bundesstaats im Süden der Vereinigten Staaten, Ron DeSantis, bekannt. Es gebe dort keine Häftlinge mehr. Die Einrichtung war bereits seit Anfang Juni vorübergehend geschlossen gewesen, weil es laut Behördenvertretern aufgrund der Hurrikansaison nicht sicher gewesen sei, die Inhaftierten in den Everglades in Florida unterzubringen. Jetzt folgt die endgültige Schliessung.

DeSantis verwies derweil darauf, dass die Einrichtung in den Everglades von Anfang an als Notfalllösung gedacht gewesen sei. US-Medien hingegen hatten vor Kurzem berichtet, dass horrende Betriebskosten ein Grund für das Aus sein könnten.

Ron DeSantis verkündet das Ende von Alligator Alcatraz. Bild: keystone

Alligator Alcatraz war zum Symbol der aggressiven Abschiebepolitik von US-Präsident Donald Trump geworden. Die US-Regierung hatte das Gefängnis extra in den Sümpfen platziert, damit kein Häftling – aus Angst vor den Alligatoren – die Flucht versucht.

Laut DeSantis seien «viele gefährliche Leute» nach Alligator Alcatraz abgeschoben worden. Ihm zufolge wurden insgesamt rund 22'000 Menschen durch das Zentrum geschleust.

So hatte Floridas Generalstaatsanwalt das Projekt ursprünglich angekündigt: Video: twitter/AGJamesUthmeier

Kritik an käfigartigen Zellen

Nachdem Präsident Trump die neue Haftanstalt im Sommer 2025 persönlich eröffnet hatte, waren innerhalb weniger Tage Zelte für Tausende Häftlinge sowie mobile Unterkünfte für Mitarbeiter auf einem wenig genutzten Flugplatz errichtet worden. Gegner des Projekts hatten unter anderem käfigartige Zellen für Häftlinge und mangelnde Hygiene kritisiert. Die Regierung hatte die Vorwürfe zurückgewiesen. Mehrere Gerichte beschäftigten sich mit der Einrichtung.

Die berüchtigte Gefängnisinsel Alcatraz diente als Inspiration für das jetzt geschlossene Abschiebezentrum. Bild: keystone

Die von der Regierung gewählte Bezeichnung «Alligator Alcatraz» spielt auf das berüchtigte Hochsicherheitsgefängnis Alcatraz in der Bucht von San Francisco an. Von 1934 bis 1963 war es die am meisten gefürchtete Haftanstalt der USA. Die Felseninsel «The Rock» galt als ausbruchsicherer Verbannungsort für die «Schlimmsten der Schlimmsten». (sda/dpa)