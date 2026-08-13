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US-Militärhubschrauber stürzt in Texas ab: Zwei Tote

US-Militärhubschrauber stürzt in Texas ab – zwei Tote

13.08.2026, 06:1613.08.2026, 06:16

Ein Hubschrauber des US-Militärs ist in Texas abgestürzt. Die zwei Piloten an Bord kamen dabei ums Leben, wie der US-Sender CNN und lokale Nachrichtensender übereinstimmend unter Berufung auf die zuständige Polizeibehörde berichteten.

A tanker aircraft dumps fire retardant on a field southwest of Salado, Texas, Wednesday, Aug. 12, 2026, after a military helicopter crashed and sparked a grass fire. (Brent Johnson/The Killeen Daily H ...
Nach dem Absturz musste in Texas ein Flächenbrand gelöscht werden.Bild: keystone

Der Absturz des Apache-Hubschraubers ereignete sich demnach in der Nähe des Militärstützpunkts Fort Hood der US-Landstreitkräfte auf einem Feld bei der Ortschaft Salado, wo der Crash einen Flächenbrand auslöste.

Warum der Hubschrauber verunglückte, ist noch unklar. Der Militärstützpunkt Fort Hood bestätigte den Absturz in einer Stellungnahme, ohne Bezug auf die Todesopfer zu nehmen. «Unsere Gedanken sind mit der Crew und ihren Familien, während wir auf weitere Informationen warten», sagte der kommissarische kommandierende General, Ethan Diven, laut der Mitteilung. Das Pentagon äusserte sich zunächst nicht zu dem Absturz. (dab/sda/dpa)

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