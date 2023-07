Jazz-Legende Tony Bennett ist tot

Die Jazz-Legende Tony Bennett ist US-Medienberichten zufolge tot. Der Sänger starb demnach im Alter von 96 Jahren, wie die «New York Times» und AP unter Berufung auf Bennetts Sprecherin am Freitag berichteten. (saw/sda/dpa)

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Also Leute, sollen Suff-SMS-Sandro und ich unsere Beziehung öffnen?

Israels Regierungschef Netanjahu verteidigt Justizreform

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat das umstrittene Vorhaben seiner Regierung zur Schwächung der Justiz gegen anhaltende Kritik verteidigt. Ein Gesetz, das im Rahmen der Reform in den kommenden Tagen verabschiedet werden soll, werde «die Demokratie stärken», sagte er in einer Ansprache am Donnerstagabend.