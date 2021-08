International

Musik

UB40-Songwriter Brian Travers ist tot



UB40-Songwriter Brian Travers ist tot

Der Saxofonist und Songwriter Brian Travers ist im Alter von 62 Jahren gestorben. Mit Songs wie «Red Red Wine» oder «Kingston Town» wurde er mit seiner britischen Band B40 zum Kult.

Bild: Keystone

Ein Artikel von

Brian Travers ist tot. Der Musiker, der Gründungsmitglied der Reggae-Band UB40 war, starb am 22. August in seinem Haus in Moseley im Kreise seiner Familie. Dies gab die Band am Montag in einem Statement über die sozialen Medien bekannt.

Darin heisst es: «Brian ist gestern Abend nach einem langen und heldenhaften Kampf gegen den Krebs gestorben. Unsere Gedanken sind bei Brians Frau Lesley, seiner Tochter Lisa und seinem Sohn Jamie.»

It is with great sadness that we announce the passing of our comrade, brother, founding UB40 member and musical legend, Brian David Travers. Brian passed away yesterday evening with his family by his side, after a long and heroic battle with cancer. pic.twitter.com/V3EguMJCYY— UB40 (@UB40OFFICIAL) August 23, 2021

«Wir sind alle am Boden zerstört von dieser Nachricht und bitten Sie, das Bedürfnis der Familie nach Privatsphäre zu diesem Zeitpunkt zu respektieren», so die Band weiter. Travers hatte erst kürzlich bekannt gegeben, dass er sich einer zweiten Gehirntumor-Operationen unterziehen musste, nachdem er vor Weihnachten letzten Jahres mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte.

UB40 – Red Red Wine Video: YouTube/UB40VEVO

Travers gründete die Band UB40 1978 und feierte grosse Erfolge mit ihr. Gemeinsam produzierten sie Hits wie «Red Red Wine» und «Falling In Love With You» und verkauften weltweit mehr als 100 Millionen Alben.

(sow/t-online)

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Diese Persönlichkeiten haben uns 2021 schon verlassen 1 / 45 Diese Persönlichkeiten haben uns 2021 schon verlassen quelle: icestorm Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter