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Schweres Erdbeben vor Philippinen – Tsunami-Warnung

earthquake philippines 8.6.26
Das Epizentrum lag nur unweit südlich der Stadt General Santos auf der philippinischen Insel Mindanao.Bild: phivolcs

Schwere Erschütterung: Tsunami-Warnung nach 7,8-Erdbeben vor Philippinen

Vor den Philippinen hat sich ein schweres Erdbeben ereignet. Die Behörden haben eine Tsunami-Warnung abgegeben, Küstengebiete müssen sofort verlassen werden.
08.06.2026, 02:3508.06.2026, 02:39

Laut dem örtlichen Institut für Vulkanologie und Seismologie (Phivolcs) hatte das Beben auf der Insel Mindanao eine Stärke von 7.8. Das ist ein hoher Wert, wenn auch nicht ganz so stark wie bei den verheerenden Katastrophen von Fukushima 2011 (9,0) und in Südostasien 2004 (9,1). Tsunami-Wellen sind dennoch wahrscheinlich, das Institut gab eine entsprechende Warnung heraus. Menschen in Küstennähe sollten sich schnellstens in Sicherheit bringen.

+++ Update folgt +++

(sda/dpa/con)

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