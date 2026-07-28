meist klar17°
DE | FR
burger
International
Grossbritannien

Selenskyj als erster ausländischer Staatschef bei Burnham

epaselect epa13135978 British Prime Minister Andy Burnham (L) and Ukrainian President Volodymyr Zelensky with British and Ukrainian troops aboard the HMS Queen Elizabeth at His Majesty&#039;s Naval Ba ...
Burnham und Selenskyj.Bild: keystone

Selenskyj als erster ausländischer Staatschef bei Burnham

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist als erster internationaler Gast von Grossbritanniens neuem Premier Andy Burnham empfangen worden.
28.07.2026, 02:3528.07.2026, 02:35

Die Wahl des Besuchers sei kein Zufall gewesen, sagte Burnham bei dem Treffen in der südenglischen Hafenstadt Portsmouth, wo er den Ukrainer auf einem Marinestützpunkt im Schatten des Flugzeugträgers «HMS Queen Elizabeth» begrüsste. Man wolle die klare Botschaft senden, dass Grossbritannien zu 100 Prozent an der Seite der Ukraine stehe. Er werde jede einzelne Zusage seines Landes vollständig einhalten, versprach der sozialdemokratische Politiker.

Schutz für ukrainische Drohnen

Burnham setzt damit die Linie seiner Vorgänger fort, die sich unabhängig von der Parteizugehörigkeit jeweils als engste westliche Verbündete des ukrainischen Präsidenten positioniert hatten. Selenskyj betonte, die Beziehung beider Länder sei «stärker denn je».

Der britische Premier verkündete zudem, man räume der Ukraine das Recht ein, ein in Grossbritannien entwickeltes System zum Schutz von Drohnen vor Störsendern im eigenen Land zu produzieren.

Das als «Stone Cloak» bezeichnete System sei von der Grösse eines Tablet-Computers und verhindere, dass Drohnen abgefangen werden, sagte Burnham. Tausende der Geräte wurden nach Angaben der britischen Regierung bereits an die Ukraine geliefert. (sda/dpa)

Mehr News:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die eindrucksvollsten Bilder der Waldbrände in Frankreich und Spanien
1 / 17
Die eindrucksvollsten Bilder der Waldbrände in Frankreich und Spanien

Auch in der Nacht auf Montag, den 27. Juli 2026, brennen die Flammen im französischen Département Gironde weiter.
quelle: www.imago-images.de / imago images
Auf Facebook teilenAuf X teilen
In Japan gibt es jetzt Menschen-Kühlschränke
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Schweiz schickt drei Helikopter nach Frankreich
Die Schweiz schickt drei Armee-Helikopter zur Waldbrandbekämpfung auf die französische Insel Korsika. Zusätzlich reisen zwanzig Spezialisten zur Brandbekämpfung mit.
Mitglieder der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (Deza) und der Armee, reisen am Dienstagvormittag ins Einsatzgebiet, hiess es am Montag in einer Mitteilung des Verteidigungsdepartements. Anschliessend würden drei Helikopter des Typs Super Puma und Mitarbeitende der Armee ab Locarno TI in Richtung Korsika abheben. Die ersten Löscheinsätze sollen ab Mittwoch geflogen werden. Die Einsatzdauer sei auf sieben Tage festgelegt worden.
Zur Story