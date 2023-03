Forscher entdecken bisher unbekannte Riesenspinne (ja, in Australien)

Sie wurde gerade erst entdeckt und ist wahrscheinlich schon bedroht. In Australien konnten eine neue Riesenspinne namens Europlos dignitas identifizieren.

In Australien ist eine neue Riesenspinne entdeckt worden. Es handelt sich um eine seltene Falltürspinnenart, die nur im sogenannten «Brigalow Belt» im Staat Queensland zu finden sei, erklären die Wissenschaftler des Queensland Museum. Sie gaben der Spinne den Namen Euoplos dignitas.

Dieses Prachtsexemplar trägt den Namen Euoplos dignitas. Bild: Queensland Museum

Die Spinne könne eine Körperlänge von etwas mehr als fünf Zentimetern erreichen, berichtet die «Neue Zürcher Zeitung». Mit ihren Beinen sei sie dann so gross wie eine durchschnittliche Menschenhand.

Nach Erkenntnissen der Wissenschaftler lebt die Euoplos dignitas in offenen Wäldern und baut ihre Höhlen in den schwarzen Böden der Region. Einen grossen Teil ihres Lebensraums verlor sie bereits durch Waldrodung, sodass sie wahrscheinlich eine gefährdete Art ist, so die Wissenschaftler.

