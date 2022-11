Erdrutsch während Beerdigung: Mindestens elf Tote in Kamerun

Bei einem Erdrutsch in der Hauptstadt von Kamerun, Jaunde, sind am Sonntag mindestens elf Menschen ums Leben gekommen. Laut den Behörden nahmen die Opfer an einer Beerdigung teil.

Bei den Todesopfern handelte es sich um Teilnehmer einer Trauerfeier, wie der Gouverneur der Region, Naseri Paul Bea, dem staatlichen Rundfunksender CRTV sagte. Die Suche nach Verschütteten dauerte seinen Angaben zufolge an.

Helfer versuchen mögliche weitere Opfer zu bergen. Bild: twitter

Rettungsdienste versuchten, zum Unglücksort zu gelangen, wo hunderte Bewohner verzweifelt nach ihren Angehörigen suchten. Das Unglück ereignete sich im Arbeiterviertel Damas im Osten der Hauptstadt des zentralafrikanischen Landes. Polizeifahrzeuge transportierten mit weissen Laken bedeckte Opfer ab, wie ein Korrespondent der Nachrichtenagentur AFP sagte.

Bewohner sagten, dass zahlreichen Familien sich in mehreren grossen Zelten auf einer Brache auf einem Hügel versammelt hatten, als der Boden unter einigen von ihnen plötzlich nachgab. Auf dem Hügel waren vier grosse weisse Zelte zu sehen – am Rande einer mutmasslichen Abbruchkante. (con/sda/afp)