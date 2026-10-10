Auto in Nicaragua von Fluss mitgerissen: Schweizerin und 2 weitere Frauen tot

In Nicaragua sind am Freitag drei Frauen bei einem Unfall ums Leben gekommen. Beim Versuch, einen Fluss mit dem Auto zu überqueren, wurden sie von den Wassermassen mitgerissen. Der Fahrer konnte sich retten.

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Drei junge Frauen sind am Freitag bei einem Unfall ums Leben gekommen, wie nicaraguanische Medien berichten. Darunter soll sich auch eine 20-jährige Schweizerin befinden. Sie soll als Touristin unterwegs gewesen sein. Bei den anderen Opfern soll es sich um eine 24-jährige Französin und eine 19-jährige Nicaraguanerin handeln. Der mexikanische Fahrer konnte sich retten.

Der Pick-up wurde von der Strömung mitgerissen. Bild: Torre Informativa

Wie es in den Berichten heisst, waren sie in der Region Chinandega unterwegs. Gegen 1 Uhr nachts wollten sie den Fluss Nahualapa überqueren. Um diese Zeit soll es im Gebiet lokale Regengüsse gegeben haben.

Beim Versuch, den Fluss mit dem Pick-up zu überqueren, wurde das Fahrzeug von der Strömung mitgerissen. Die drei Frauen waren im Auto eingeschlossen, der Fahrer konnte sich retten und das Ufer erreichen.

Der Unfall werde von der Polizei untersucht, berichten die Medien. Normalerweise stelle der Fluss keine grössere Gefahr für Überquerungen mit Fahrzeugen dar, der Regen habe die Situation jedoch womöglich zugespitzt. Wahrscheinlich hätten die Vier die Warnungen nicht mitbekommen, erklärt Rosario Murillo, die Co-Präsidentin des Landes, gegenüber «La Prensa». Eines der Opfer habe in einem Hotel in der Nähe gearbeitet. Ob allenfalls auch die Sichtverhältnisse oder der Strassenzustand eine Rolle spielten, werde nun untersucht. (vro)