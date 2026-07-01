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Venzuela: Helfer retten 3-Jährigen sechs Tage nach Erdbeben

epa13076499 A Spanish rescuer inspects works with a rescue dog among the rubble of destroyed buildings in La Guaira, Venezuela, 30 June 2026. The death toll from two powerful earthquakes that struck n ...
La Guaira in Venezuela: Rettungskräfte durchsuchen die Trümmer. Bild: keystone

Helfer retten 3-Jährigen sechs Tage nach Erdbeben in Venezuela

Das Doppel-Erdbeben in Venezuela forderte bislang mehr als 1900 Todesopfer. Ein 3-Jähriger wurde nun sechs Tage nach der Katastrophe lebend gerettet.
01.07.2026, 02:4901.07.2026, 02:49
Ein Artikel von
t-online

Sechs Tage nach dem verheerenden Doppel-Erdbeben in Venezuela ist ein 3-Jähriger nach Angaben jordanischer Rettungskräfte lebend aus den Trümmern geborgen worden. Der Junge habe vor Ort Erste Hilfe erhalten und sei in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte der jordanische Zivilschutz am Dienstag mit. Am 24. Juni hatten zwei starke Erdbeben Venezuela erschüttert, bis Dienstag wurden mehr als 1'900 Todesopfer geborgen.

Bis Dienstag wurden nach Angaben von Parlamentspräsident Jorge Rodríguez mehr als 6'400 Menschen von Suchmannschaften lebend gerettet. Die tatsächliche Zahl der Überlebenden liege wahrscheinlich eher bei 20'000, wenn die tausenden Menschen berücksichtigt würden, die unter Trümmern begraben waren und «entweder aus eigener Kraft oder mit der Hilfe von Freunden oder der Familie herauskommen konnten», sagte Rodríguez.

Die zwei Beben hatten sich am Mittwoch vergangener Woche im Abstand von nur 39 Sekunden westlich der Hauptstadt Caracas ereignet. Die Erdstösse hatten eine Stärke von 7,2 und 7,5, es gab Dutzende Nachbeben. Nach jüngsten offiziellen Angaben wurden mehr als 10'500 Menschen verletzt. Tausende Menschen werden nach UN-Angaben noch vermisst.

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quelle: keystone / boris vergara
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