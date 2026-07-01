Nebel18°
DE | FR
burger
Schweiz
Gesundheit

Schweizer Spitäler schreiben wieder schwarze Zahlen

The Valais Hospital photographed on Tuesday, January 6, 2026, in Sion, Switzerland. 40 persons lost their lives and over 100 were severely injured in the fire that devastated the bar &quot;Le Constell ...
Laut einer Studie des Beratungsunternehmens PWC reicht die Erholung jedoch nicht aus, um die notwendigen Investitionen in die Zukunft nachhaltig zu sichern.Bild: keystone

Schweizer Spitäler schreiben wieder schwarze Zahlen – es gibt aber einen Haken

30.06.2026, 22:3001.07.2026, 02:29

Die Schweizer Spitäler haben im vergangenen Jahr finanziell wieder die Gewinnzone erreicht. Laut einer Studie des Beratungsunternehmens PWC reicht die Erholung jedoch nicht aus, um die notwendigen Investitionen in die Zukunft nachhaltig zu sichern.

Besonders bei den Akutspitälern kehrte die Reingewinnmarge mit 1,0 Prozent erstmals seit Jahren in den positiven Bereich zurück, wie der am Dienstag veröffentlichten Spitalstudie von PWC Schweiz zu entnehmen ist. Trotz der Erholung bleibe die Situation angespannt. Der operative Ertrag (Ebitdar) stieg auf 6,8 Prozent, verfehlte damit die Zielmarge von zehn Prozent aber deutlich.

Laut der Studie erwirtschaften die Spitäler operativ zwar wieder Geld, aber nicht genug, um Infrastruktur, neue Versorgungsmodelle und digitale Transformation nachhaltig zu finanzieren.

Ein Treiber des Wachstums war das ambulante Geschäft. Dessen Erträge wuchsen mit 5,2 Prozent stärker als die stationären Erträge mit drei Prozent. Der Anteil ambulanter Leistungen an den Patientenerlösen betrug jedoch nur 35,7 Prozent. Die politisch geforderte Verlagerung komme zu langsam voran.

Auch die Psychiatrien verbesserten ihre finanzielle Lage und erzielten eine Gewinn-Marge von 7,5 Prozent. Der Versorgungsdruck nimmt laut der Studie aber insbesondere in der Kinder- und Jugendpsychiatrie zu. Am profitabelsten blieb der Rehabilitationsbereich mit einer Marge von 10,9 Prozent.

Für die Studie analysierte PWC die publizierten Jahresrechnungen 2007 bis 2025 von 42 Akutspitälern unterschiedlicher Grösse aus fast allen Kantonen. Zusätzlich wurden zwölf Psychiatrien aus dem öffentlichen Sektor untersucht sowie Interviews und Hintergrundgespräche durchgeführt. Die Studie erhebe allerdings keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Repräsentativität für das gesamte Schweizer Gesundheitswesen, teilte PWC mit. (sda)

Mehr News:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die hässliche Wahrheit über Ransomware-Attacken
1 / 14
Die hässliche Wahrheit über Ransomware-Attacken

Die Dunkelziffer bei erfolgreichen Ransomware-Attacken ist extrem hoch. In dieser Bildstrecke erfährst du, was dahintersteckt.
quelle: shutterstock
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Robbe «Neil the Seal» blockiert wieder Strassen in Tasmanien
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Felsstürze in der Innerschweiz nach Gewittern – Konzertunterbruch in Zürich
Heftige Gewitter haben am Dienstagabend die Schweiz heimgesucht. In der Innerschweiz kam es zu Felsstürzen, in Zürich musste ein Konzert unterbrochen werden, zudem gab es Beeinträchtigungen am Flughafen Zürich.
Starke Gewitter haben am Dienstagabend in der Innerschweiz zu Felsstürzen, Strassensperren sowie Problemen auf Strassen und Schienen geführt. In Seedorf UR wurde die Seestrasse zwischen dem Schulhaus Seedorf und dem Bolzbach wegen eines Felssturzes oder Erdrutsches gesperrt, wie der Kanton Uri kurz vor Mitternacht über die Alertswiss-App mitteilte.
Zur Story