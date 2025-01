Predators siegen nach drei Niederlagen

Trotz des Sieges befinden sich die Predators nach wie vor in den Niederungen der Rangliste. Weniger Punkte haben im bisherigen Saisonverlauf nur die San Jose Sharks und die Chicago Blackhawks geholt. Die ohne den Berner Philipp Kuraschew angetretene Mannschaft aus Illinois kam in der Nacht auf Samstag mit dem 4:2 gegen die Montreal Canadiens zum ersten Sieg nach fünf Niederlagen. (sda)

So viel verdienen die Schweizer Eishockeystars in der NHL

Migration wird zur Bedrohung für Trumps Präsidentschaft

Der Streit um Fachkräfte-Visa in den USA zeigt, wie sehr das Thema Migration Donald Trumps MAGA-Basis spaltet. Darin steckt Sprengstoff für seine zweite Präsidentschaft.

Schlechter hätte das Jahr 2025 in den USA kaum anfangen können. Die Amokfahrt eines mutmasslichen IS-Anhängers in New Orleans und der explodierende Tesla-Cybertruck vor dem Trump-Tower in Las Vegas in der Neujahrsnacht haben das Land knapp drei Wochen vor Donald Trumps zweiter Amtseinführung als US-Präsident zutiefst erschüttert.